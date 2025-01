video suggerito

Ladro gli ruba i pacchi Amazon, lui si invia una bomba artigianale per spaventarlo: denunciato L'uomo sarebbe il responsabile dell'allarme bomba diramato a Frosinone lo scorso 21 gennaio. Sul posto erano intervenuti gli artificieri, che avevano chiuso la strada ed evacuato il palazzo.

A cura di Natascia Grbic

Voleva vendicarsi del ladro che negli ultimi giorni gli rubava i pacchi Amazon che il corriere lasciava nell'androne del palazzo: e così, un uomo residente a Frosinone, si è inviato da solo un pacco contenente un timer con tre candelotti e degli ‘artifici pirotecnici non classificati'. In sostanza, ci aveva messo dentro dei grossi petardi confezionati probabilmente da lui stesso, che una volta esplosi avrebbero fatto moltissimo rumore. Questo è accaduto il 21 gennaio in via Mastruccia, quando è scattato l'allarme bomba che ha messo in agitazione tutta una zona e causato l'evacuazione di un palazzo, con tanto di intervento degli artificieri.

Dopo una breve indagine, gli agenti della Squadra Mobile di Frosinone hanno individuato il responsabile di quella giornata di panico e lo hanno denunciato per ‘simulazione di reato'. E dietro quel gesto hanno scoperto una storia incredibile: l'uomo, adirato con il ladro che da giorni gli rubava i pacchi Amazon, aveva deciso di vendicarsi mandandosi questo finto pacco bomba. In modo da far prendere un bello spavento al responsabile che così, la prossima volta, ci avrebbe pensato due volte prima di aprire pacchi non destinati a lui.

Quel giorno il pacco sospetto era stato visto da alcune persone che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono dovuti intervenire gli artificieri, che hanno chiuso la strada ed evacuato il palazzo a causa della delicatezza della situazione.

Una volta rientrato l'allarme sono partite ovviamente le indagini: gli agenti della Squadra Mobile di Frosinone sono partiti dal nome del destinatario trovato sul pacco. Qui sono risaliti all'ufficio postale di spedizione, e hanno acquisito i video delle camere di sorveglianza, che hanno mostrato il volto del responsabile del procurato allarme.