Allarme bomba vicino ad un palazzo a Frosinone, evacuato l’intero edificio e artificieri al lavoro Un palazzo in via Mastruccia a Frosinone è stato evacuato, per un allarme bomba scattato stamattina. Hanno lavorato gli artificieri e l’area è stata transennata in via precauzionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un pacco sospetto è stato ritrovato nei pressi di un palazzo di via Mastruccia a Frosinone. L'allarme bomba è scattato intorno alle ore 9 nella mattinata di oggi, martedì 21 gennaio, nel capoluogo del Basso Lazio. Un edificio è stato evacuato e sono intervenuti gli artificieri, che hanno dato il via alle operazioni. Non è chiara la natura del presunto ordigno, le operazioni sono in corso.

Pacco sospetto vicino ad un palazzo

Qualcuno ha notato un pacco sospetto, che ha attirato l'attenzione e il sospetto è stato subito che si trattasse di una bomba. Dopo momenti concitati è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti.

Transennata la parte bassa di Frosinone

La Questura di Frosinone ha chiesto l'intervento degli artificieri che, arrivati da Roma, hanno cominciato le operazioni di rimozione dell'ordigno. Per questioni di sicurezza l'intero palazzo è stato evacuato e l'area circostante transennata in via precauzionale, fino al termine dell'intervento, per scongiurare incidenti. Presenti anche i vigili del fuoco. Via Mastruccia e le strade limitrofe sono temporaneamente chiuse al traffico dei veicoli e al transito dei pedoni. Il trambusto ha generato la curiosità di passanti e residenti, che sono scesi in strada, cercando di capire quanto successo.