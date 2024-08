video suggerito

Ladro cade dal balcone alla Balduina per scappare dai carabinieri: è grave È grave un uomo che ha tentato di rubare all’interno di un appartamento in zona Balduina a Roma. È caduto da un balcone per scappare dai carabinieri ed è rimasto ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un ladro è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un'abitazione in via Ugo de Carolis nel quartiere Balduina a Roma. L'incidente è avvenuto nella notte di oggi, lunedì 19 agosto, nel quadrante Nord Ovest della Capitale. L'uomo ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore tre e mezza quando due uomini stavano cercando di entrare di nascosto nell'appartamento, sicuri di non essere scoperti.

Un ladro è caduto dal balcone, l'altro è scappato

A dare l'allarme sono stati i residenti, che si sono accorti del rumore e che c'erano delle strane presenze sul balcone e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo che le forze dell'ordine facessero un controllo. L'attenzione è infatti alta nella Capitale sui furti nelle abitazioni, specialmente durante il periodo a cavallo di Ferragosto, quando i romani vanno fuori città per trascorrere le ferie. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro. Vedendo i militari, per scappare, uno dei ladri è caduto dal balcone. I carabinieri hanno chiamato i soccorsi, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Il personale sanitario giunto in breve tempo sul posto ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato all'ospedale San Camillo.

Il ladro ha ferite alle gambe

Arrivato al pronto soccorso l'uomo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, nell'impatto ha riportato ferite alle gambe. Il complice invece, che all'arrivo dei militari era già sceso dal balcone, è riuscito a scappare. Sull'espisodio indagano i carabinieri, che ascolteranno l'uomo in ospedale e che stanno cercando il malvivente in fuga. Acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza, per capire se le abbiano immortalato la fuga.