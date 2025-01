video suggerito

Ladri ripresi dalle videocamere durante il colpo, il furto sventato in diretta: due arresti Stavano svaligiando un’abitazione indisturbati. Ciò che non sapevano, però, è che a riprendere ogni loro mossa c’erano le videocamere. E sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Li hanno trovati mentre si trovavano all'interno di un'abitazione del Quadraro la scorsa notte. I due si stavano muovendo in casa, per derubarla. Ciò che non sapevano, però, è che ad osservarli c'era la padrona di casa che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Si introducono in casa per derubarla, ma vengono incastrati dalle videocamere

I ladri, un quarantenne e un quarantaseienne entrambi senza fissa dimora, si stavano muovendo all'interno dell'appartamento del Quadraro. Ad osservarli in tempo reale e a seguirli passo passo su uno schermo, la padrona di casa, grazie ai sistemi di videosorveglianza. La donna si è accorta dei due che stavano rovistando in casa, mentre lei si trovava altrove. Così ha segnalato la situazione ai carabinieri con una telefonata al 112.

L'arrivo dei carabinieri nell'appartamento

A recarsi nell'appartamento, non appena scattato l'allarme, i carabinieri della stazione di Roma Quadraro, per furto in abitazione. La segnalazione ha permesso loro di intervenire tempestivamente. Una volta giunti nel palazzo, i militari hanno raggiunto l'appartamento e hanno bloccato i due sulle scale. Erano appena usciti dall'appartamento e si trovavano ancora in possesso della refurtiva, costituita da alcuni monili d'oro.

Leggi anche Perché sono stati multati i genitori dei ragazzi sorpresi a bere in strada a Roma

I Carabinieri, visti i gravi e chiari elementi di prova nei confronti degli indiziati, li hanno arrestati e accompagnati presso le aule di Piazzale Clodio, dove si trovano in attesa del rito direttissimo.