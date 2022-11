Ladri entrano in casa mentre è al funerale di un parente e gliela svaligiano Disavventura per un uomo di 40 anni e suo padre, rimasti entrambi vittime di un furto. I ladri hanno approfittato del fatto che stessero al funerale di un parente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

Gli sono entrati in casa mentre era al funerale di un parente e gliel'hanno svaligiata. A denunciare l'accaduto è Sergio, un uomo di quarant'anni, che ha raccontato di aver subito un furto a Montecompatri, Comune di zona Castelli Romani, mentre stava dando l'ultimo saluto al proprio caro. Una disavventura della quale cui sono rimasti vittima sia lui, che suo padre. I malviventi hanno approfitto della loro assenza, sapendo che non erano in casa e hanno portato via tutto ciò che avevano di valore. "Vorrei avvertire i fruitori di questa pagina – scrive Sergio in vari gruppi Facebook della città – che sia io che mio padre abbiamo subito un furto nella nostra abitazione in via Serranti. Il furto è avvenuto in pieno giorno, i ladri hanno divelto ferrate e finestre concentrandosi sui gioielli, scegliendo accuratamente quelli di maggior valore. Fate quindi attenzione". Così la vittima del furto ha cercato di avvisare gli abitanti della zona.

Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti. "Io e mio marito abbiamo subito una rapina in casa otto anni fa in via Valle Dodici alle 21 – scrive una cittadina raccontando una sua passata esperienza – io sono finita in coma a San Giovanni e mio marito con emorragia cerebrale. Non si è mai ripreso e dopo qualche anno e deceduto. Grazie alle forze dell'ordine i malviventi sono stati arrestati e portati in carcere a Velletri. Mi dispiace per voi, è veramente una brutta esperienza".

Un'altra cittadina racconta: "A me è successo quattro anni fa, sono entrati alle ore 17 quando non c'ero. La vicina si è accorta di rumori strani e mi ha subito telefonato chiedendomi se ero in casa, quando le ho detto di no mi ha spiegato la situazione e, mentre tornavo, ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito e così i ladri, sentendo la sirena, sono fuggiti. Fortunatamente non ho trovato casa devastata, ma solo due cassetti del comò in camera da letto aperti con la biancheria buttata all'aria". Sulla vicenda del furto in abitazione a Montecompri, dopo la denuncia indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di risalire ai responsabili.