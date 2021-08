Ladri entrano in casa di un’anziana mentre dorme e le rubano 100mila euro Gli agenti della Polizia di Stato sono sulle tracce dei malviventi che nella notte scorsa si sono intrufolati nell’abitazione di un’anziana in zona Casilina a Roma e le hanno sottratto 100mila euro, che nascondeva in un armadio. I ladri sono entrati mentre lei dormiva e non si è accorta di nulla.

A cura di Alessia Rabbai

Dei ladri si sono intrufolati nella notte all'interno dell'abitazione di un'anziana in zona Casilina a Roma, rubandole 100mila euro. Il colpo è stato messo a segno da parte di ignoti, che almeno per il momento sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Secondo le informazioni apprese l'ottantaduenne aveva ritirato i soldi in banca, parte dei risparmi di una vita, e li aveva portati a casa, nascondendoli all'interno di un armadio. I malviventi hanno atteso che facesse buio per entrare silenziosamente, mentre la donna dormiva. Senza svegliarla e facendo attenzione a non fare riumore, hanno frugato ovunque in ogni mobile e stanza, fino a scoprire il nascondiglio nel quale si trovavano i contanti e li hanno portati via. Al mattino l'anziana si è svegliata e ha trovato a soqquadro la casa. Quando ha guardato all'interno dell'armadio dove aveva messo i soldi, non c'erano più. Così in stato d'agitazione si è rivolta alle forze dell'ordine e ha denunciato il furto. Ai poliziotti del Commissariato Casilino ha raccontato di essersi messa al letto la sera precedente e di non essersi accorta di nulla. Sulla vicenda sono in corso le indagini, gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, che, si spera, possano aver immortalato i ladri in fuga.

Ieri due rapine e quattro arresti a Roma

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per due rapine, che hanno visto quattro arresti. La prima è avvenuta al MediaWord tra via Tuscolana e viale Giulio Agricola, dove una volante ha arrestato un cittadino cubano di quarantatré anni. L'uomo nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, ha portato via un monitor aggredendo il personale. È intervenuto il Commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco. La seconda rapina è avvenuta nella serata di ieri, poco prima delle ore 23, quando il reparto prevenzione crimine, del commissariato di Monteverde e le Volanti sono intervenuti in viale di Trastevere e hanno arrestato tre persone per rapina in concorso nei confronti di altre tre, alle quali hanno sottratto carte di credito e soldi. I responsabili sono stati rintracciati in zona in breve tempo e stamattina verranno processati per direttissima.