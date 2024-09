video suggerito

Ladispoli Air Show 2024, in programma le Frecce Tricolori: gli orari delle esibizioni Il Ladispoli Air Show 2024 è in programma nel fine settimana e l'evento principale è sicuramente l'esibizione delle Frecce Tricolori, prevista per le 15.30 di domenica 22 settembre 2024.

A cura di Enrico Tata

L'evento più atteso del Ladispoli Air Show 2024, che si terrà nel fine settimana del 21 e 22 settembre 2024, è sicuramente l'esibizione delle Frecce Tricolori. L'appuntamento è per il pomeriggio di domenica 22 settembre, quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale capitanata dal tenente colonnello Massimo Salvatore sfreccerà nel cielo del litorale a Nord di Roma.

Quando sono previste le Frecce Tricolori: orari e programma

Come anticipato, l'evento più atteso del Ladispoli Air Show è l'esibizione delle Frecce Tricolori, che per la terza volta impreziosiranno il programma della manifestazione. Le prove tecniche dell'evento inizieranno alle ore 15.30 di sabato 21 settembre 2024. L'esibizione delle Frecce Tricolori è invece prevista alle 15.30 di domenica 22 settembre 2024. I cittadini e i visitatori potranno ammirare lo show presso il lungomare Marina di Palo a Ladispoli. L'amministrazione comunale fa sapere che ci sarà comunque un'ottima visuale su tutto il litorale cittadino.

Quella di Ladispoli è una delle sette tappe in Italia per l'Air Show completo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ovvero le Frecce Tricolori.

Gli altri eventi del Ladispoli Air Show 2024

Ad aprire il Ladispoli Air Show 2024 sarà uno spettacolare lancio dei paracadutisti dell'Aeronautica Militare. Di seguito ci sarà un'esibizione degli elicotteri HH-139, durante la quale un plotone eseguirà manovre aeree e simulerà il recupero di un naufrago.

L'esibizione del gruppo Fly Team Roma, inoltre, sarà un'anticipazione del volo delle Frecce. Una pattuglia aerea civile formata da cinque velivoli Tecnam P2002 Sierra basati sull’aviosuperficie Fly Roma, ad est della Capitale, si esibiranno in acrobazie che lasceranno tutti senza fiato.

Inoltre, a partire dalla sera di 20 settembre e fino alle ore 22 circa di domenica, in Piazza Marescotti, sarà allestito un simulatore di volo che permetterà ai visitatori di provare l'ebrezza di sfrecciare nel cielo. Sarà possibile anche visitare gli stand dell'Aeronautica Militare.

Il sindaco Grando: "Sarà uno spettacolo mozzafiato"

"A nome della Città di Ladispoli ringrazio l’Aeronautica Militare per averci dato nuovamente la possibilità di ospitare questa prestigiosa manifestazione, in cui sarà possibile ammirare le acrobazie della formazione aerea simbolo del nostro Paese. Le Frecce Tricolori e gli altri velivoli che prenderanno parte all’Air Show incanteranno il pubblico con manovre mozzafiato, offrendo uno spettacolo che celebra l'eccellenza e l'orgoglio italiano", ha commentato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. "L'Air Show rappresenta una straordinaria vetrina per il nostro territorio e sarà un importante momento di aggregazione per la nostra comunità".