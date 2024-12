L’addio della Roma a nonna Noris, scomparsa a 88 anni: “Era romanista da sempre”

È morta la signora Noris Lorenzi, un grandissima tifosa della Roma. Avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 21 dicembre. L'As Roma l'ha voluta salutare con un articolo pubblicato sul sito ufficiale della società giallorossa.

Nonna Noris, così la chiamavano tutti, "era romanista da sempre. Era abbonata da sempre. Ad agosto era stata una delle nostre tifose più rapide ad acquistare anche l'abbonamento Coppe, dopo quello per la Serie A: in Monte Mario Sud, dopo una vita passata in Tevere, appena 4 minuti dopo l'apertura delle vendite".

Nonna Noris, si legge ancora sul sito della Roma,

L'età non arginava il suo amore per la Roma, che cantava assieme a noi prima di ogni partita.

I funerali si celebreranno domani, lunedì 2 dicembre, alle ore 10 presso la chiesa di Sant'Aurea di Ostia Antica, in piazza Della Rocca 13.

Sul quotidiano il Romanista il giornalista Tonino Cagnucci ricorda la signora Noris con queste parole:

C’è un video di non molto tempo fa (credo di ricordarmi fosse Roma-Bayer Leverkusen) in cui qualcuno riprese Noris cantare l’inno per intero, sciarpa spiegata e panoramica dello stadio che partiva e finiva su di lei.

È stata un’immagine che è diventata pure virale perché per la pura bellezza toccava chiunque, non solo i romanisti. Una nonna così tifosa. Ma lei era della Roma. Era romanista, dal 21 dicembre 1935 quando è nata, abbonata con il marito Sandro, lo scorso anno in Tevere, quest’anno in Tribuna Monte Mario, presente fino agli Anni 2000 anche a tutti i ritiri della Roma, è andata allo stadio fino all’ultimo.