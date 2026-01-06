roma
Video thumbnail

La vera storia di Andreas, il senzatetto pianista che ha incantato il mercato a Roma con la sua musica

A Natale il video di Andreas intento a suonare il pianoforte all’interno di un mercato a Roma è diventato virale. Dietro quel talento che ha catturato l’attenzione di tutti, c’è una storia e il bisogno di essere aiutato, come spiega chi lo conosce a Fanpage.it.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Simona Berterame
39 CONDIVISIONI
Immagine

Andreas ha 69 anni, è nato a Verden un piccolo paesino nella Bassa Sassonia, in Germania. Dal 2019 vive a Roma, per strada. Lui è uno dei tanti senza fissa dimora che vivono nella Capitale, ai margini della società. Uno dei tanti invisibili che, grazie alla musica, è riuscito ad emergere e trovare una rete di solidarietà.

La festa di Natale

Il 21 dicembre i commercianti del mercato di San Silverio organizzano una piccola festa insieme al Municipio Roma XIII Aurelio e all’Associazione culturale Musicopaideia. Un evento musicale con un pianoforte a disposizione per chiunque volesse suonare. Andreas vede il pianoforte, aspetta il suo turno e si avvicina in silenzio. La sua performance, durata circa 10 minuti, è stata immortalata da una diretta Facebook e ha incantato tutti i presenti. Lo spezzone è stato caricato sui social ed è diventato subito virale. Migliaia di like, commenti e condivisioni in poche ore. La macchina della solidarietà era ufficialmente partita. "Non avete idea di quanto affetto sia arrivato in questi giorni al nostro amico Andreas e noi ne siamo STRAFELICI – si legge nell'ultimo post sulla pagina Facebook del mercato – Sapete che porta sempre con sé un foglio con scritto "Jazz is more"? È proprio il caso di aggiungere: "Jazz is cure"! Grazie a tutti!"

Chi è Andreas

Ma chi è questo misterioso artista amante del pianoforte? Lo abbiamo incontrato all'ingresso del mercato di San Silverio dove tutto è iniziato, seduto a terra su un pezzo di cartone. Davanti a lui c'è un piccolo piattino e una tavoletta di polistirolo con scritte alcune parole: lingue, matematica, storia, musica (bach, jazz, blues). Sono le sue passioni, i suoi interessi scritti in una maniera un po' confusa. "Lo fa per far leggere alle persone in modo semplice che cosa gli piace" spiega Mario a Fanpage.it, uno dei commercianti del mercato che si è preso a cuore la storia di Andreas.

Leggi anche
Dal Concertone alla Parata, Roma si prepara al Capodanno. Celli: "Un grande palcoscenico per la città"

Ricostruire la sua vita prima di finire in strada non è semplice. Andreas comprende poche parole di italiano, parla inglese in maniera un po' sconnessa e la sua lingua madre è il tedesco. "Comunicare con lui non è semplice – ammette Mario – spesso i suoi ricordi sono confusi e non sappiamo bene cosa sia vero e cosa no". Non c'è dubbio però che la sua passione per la musica venga da lontano. Andreas infatti ha iniziato a suonare il pianoforte a soli otto anni, una scelta della madre che ha voluto che lui iniziasse ad imparare con un'insegnante privata. Terminata la scuola, Andreas ci racconta di aver svolto principalmente due lavori: il cuoco in cucina e il costruttore di organi in chiesa. Non sappiamo poi cosa sia successo in Germania e come sia arrivato su un marciapiede a Roma.

Se il suo passato è difficile da ricostruire il presente è molto chiaro e nitido: Andreas ha bisogno di un posto dove stare e di cure mediche. Mario e altri commercianti si stanno mobilitando per aiutarlo e lui ringrazia con un sorriso buono. E a chi gli chiede cosa vorrebbe per il suo futuro risponde con parole semplici: una fidanzata, una casa, un lavoro e una blues band!

Attualità
39 CONDIVISIONI
Immagine
giubileo
Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro aperta da Papa Francesco: il Giubileo è finito
Chiusura della Porta Santa, Messa e Angelus
Programma del 6 gennaio per l'Epifania
Strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views