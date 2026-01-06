La vera storia di Andreas, il senzatetto pianista che ha incantato il mercato a Roma con la sua musica

A Natale il video di Andreas intento a suonare il pianoforte all’interno di un mercato a Roma è diventato virale. Dietro quel talento che ha catturato l’attenzione di tutti, c’è una storia e il bisogno di essere aiutato, come spiega chi lo conosce a Fanpage.it.

Andreas ha 69 anni, è nato a Verden un piccolo paesino nella Bassa Sassonia, in Germania. Dal 2019 vive a Roma, per strada. Lui è uno dei tanti senza fissa dimora che vivono nella Capitale, ai margini della società. Uno dei tanti invisibili che, grazie alla musica, è riuscito ad emergere e trovare una rete di solidarietà.

La festa di Natale

Il 21 dicembre i commercianti del mercato di San Silverio organizzano una piccola festa insieme al Municipio Roma XIII Aurelio e all’Associazione culturale Musicopaideia. Un evento musicale con un pianoforte a disposizione per chiunque volesse suonare. Andreas vede il pianoforte, aspetta il suo turno e si avvicina in silenzio. La sua performance, durata circa 10 minuti, è stata immortalata da una diretta Facebook e ha incantato tutti i presenti. Lo spezzone è stato caricato sui social ed è diventato subito virale. Migliaia di like, commenti e condivisioni in poche ore. La macchina della solidarietà era ufficialmente partita. "Non avete idea di quanto affetto sia arrivato in questi giorni al nostro amico Andreas e noi ne siamo STRAFELICI – si legge nell'ultimo post sulla pagina Facebook del mercato – Sapete che porta sempre con sé un foglio con scritto "Jazz is more"? È proprio il caso di aggiungere: "Jazz is cure"! Grazie a tutti!"

Chi è Andreas

Ma chi è questo misterioso artista amante del pianoforte? Lo abbiamo incontrato all'ingresso del mercato di San Silverio dove tutto è iniziato, seduto a terra su un pezzo di cartone. Davanti a lui c'è un piccolo piattino e una tavoletta di polistirolo con scritte alcune parole: lingue, matematica, storia, musica (bach, jazz, blues). Sono le sue passioni, i suoi interessi scritti in una maniera un po' confusa. "Lo fa per far leggere alle persone in modo semplice che cosa gli piace" spiega Mario a Fanpage.it, uno dei commercianti del mercato che si è preso a cuore la storia di Andreas.

Ricostruire la sua vita prima di finire in strada non è semplice. Andreas comprende poche parole di italiano, parla inglese in maniera un po' sconnessa e la sua lingua madre è il tedesco. "Comunicare con lui non è semplice – ammette Mario – spesso i suoi ricordi sono confusi e non sappiamo bene cosa sia vero e cosa no". Non c'è dubbio però che la sua passione per la musica venga da lontano. Andreas infatti ha iniziato a suonare il pianoforte a soli otto anni, una scelta della madre che ha voluto che lui iniziasse ad imparare con un'insegnante privata. Terminata la scuola, Andreas ci racconta di aver svolto principalmente due lavori: il cuoco in cucina e il costruttore di organi in chiesa. Non sappiamo poi cosa sia successo in Germania e come sia arrivato su un marciapiede a Roma.

Se il suo passato è difficile da ricostruire il presente è molto chiaro e nitido: Andreas ha bisogno di un posto dove stare e di cure mediche. Mario e altri commercianti si stanno mobilitando per aiutarlo e lui ringrazia con un sorriso buono. E a chi gli chiede cosa vorrebbe per il suo futuro risponde con parole semplici: una fidanzata, una casa, un lavoro e una blues band!