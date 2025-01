video suggerito

La Vela di Calatrava sarà pronta per giugno, in tempo per il Giubileo dei Giovani 2025 Nel corso di una seduta della Commissione Giubileo, presieduta dal consigliere Dario Nanni, l’Agenzia del Demanio, ha fatto sapere che la Vela di Calatrava a Tor Vergata sarà completata entro giugno, in anticipo di almeno un mese rispetto all’inizio del Giubileo dei Giovani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sarà pronta per giugno la Vela di Calatrava, l'eterna incompiuta di Tor Vergata, che dovrà ospitare gli eventi del Giubileo dei Giovani, in programma dal 28 luglio 2025 al 3 agosto 2025. Prevista la partecipazione di ben due milioni di ragazzi. Lo scorso dicembre, tra l'altro, la Vela è stata illuminata in occasione dell'apertura della Porta Santa.

Nel corso di una seduta della Commissione Giubileo, presieduta dal consigliere Dario Nanni, l'Agenzia del Demanio, che si sta occupando di due interventi giubilari che riguardano la riqualificazione dell'opera di Santiago Calatrava, ha fatto sapere che la Vela sarà completata entro giugno, in anticipo di almeno un mese rispetto all'inizio dell'evento.

Rispetto al progetto iniziale alcune modifiche prevedono il completamento di una parte che sarà destinata a ospitare le tende della Protezione civile e l'area del playground in cui saranno allestiti quattro tendoni mensa a disposizione delle forze dell'ordine, in totale 4mila metri di spazi in più riqualificati rispetto a quanto prevedeva originariamente l'intervento.

In particolare l'intervento giubilare 75 sarà completato entro il mese di marzo e l'intervento 74 sarà terminato entro giugno 2025. Nello specifico il 75, denominato ‘Realizzazione area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport. Sistemazione a verde di base dell’area esterna nord' e finanziato con 20 milioni di euro, prevede anche un parco pubblico:

Sistemazione a verde base dell’area esterna del compendio ubicata a nord del lotto, finalizzata alla fruizione degli spazi per il Giubileo 2025, per altri eventi e per l’apertura e fruibilità del sito da parte della cittadinanza; realizzazione della viabilità di accesso al compendio, di viabilità di base interna al lotto, di sottoservizi, di aree parcheggio essenziali e percorsi di accesso ad aree archeologiche.

L'intervento 74, denominato ‘Realizzazione area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport. Prima parziale funzionalizzazione del Palasport' e finanziato con 37 milioni di euro, prevede lavori per il Palasport, " con la realizzazione di interventi di parziale completamento per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale".

Più nello specifico gli interventi sono così suddivisi: "Completamento delle gradinate, realizzazione delle opere di finitura esterne, dell’impianto di illuminazione, superamento delle barriere architettoniche, realizzazione dei servizi igienici e altri servizi di supporto".