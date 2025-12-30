La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico
Chiude al traffico la Tangenziale Est di Roma: rinnovato anche per l'inizio del 2026 il divieto di transito notturno per alcuni tratti di strada. È quanto stabilito con un'ordinanza del Sindaco, la numero 183 del 29 dicembre 2025 che dispone il divieto di transito veicolare su alcuni tratti dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI) nelle ore notturne. Il provvedimento, come si legge in una comunicazione pubblicata sul sito del Comune di Roma, è stato adottato al fine di contenere l’inquinamento acustico e ambientale.
Chiusa la Tangenziale Est: data e orari del divieto di transito
Come stabilito dall'ordinanza del Sindaco, il divieto di transito su alcuni tratti dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI) è previsto dall'inizio del nuovo anno nelle ore notturne. In particolare il divieto riguarda transito notturno dal primo gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalle ore 23:00 alle ore 06:00.
Quali tratti della Tangenziale Est sono interdetti al transito
Divieto di transito in Tangenziale Est dalle ore 23:00 alle ore 06:00 sulla Tangenziale Est. Ecco quali sono i tratti chiusi al traffico nelle ore notturne dal primo gennaio al 30 giugno 2026:
- sulla "Sopraelevata", nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni;
- sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli e Via Nomentana.
Per chi non è valido il divieto di transito sulla Tangenziale Est
Il divieto di transito non è valido per tutti. Come espresso chiaramente dall'ordinanza e riportato dal sito del Comune di Roma, sono esentati dal divieto:
- Veicoli muniti del contrassegno per persone disabili previsto dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96;
- Mezzi adibiti al trasporto disabili;
- Servizio ambulanze;
- Trasporto di sangue e organi;
- Mezzi di Trasporto Pubblico Locale;
- Taxi;
- Autovetture a noleggio con conducente (NCC), art. 11 comma 3 L.15/01/1992 n.21;
- Mezzi addetti alla pulizia delle strade;
- Veicoli del soccorso pubblico, quelli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale;
- Veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.