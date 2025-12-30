La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico

Rinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi.

Immagine di repertorio

Chiude al traffico la Tangenziale Est di Roma: rinnovato anche per l'inizio del 2026 il divieto di transito notturno per alcuni tratti di strada. È quanto stabilito con un'ordinanza del Sindaco, la numero 183 del 29 dicembre 2025 che dispone il divieto di transito veicolare su alcuni tratti dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI) nelle ore notturne. Il provvedimento, come si legge in una comunicazione pubblicata sul sito del Comune di Roma, è stato adottato al fine di contenere l’inquinamento acustico e ambientale.

Chiusa la Tangenziale Est: data e orari del divieto di transito

Come stabilito dall'ordinanza del Sindaco, il divieto di transito su alcuni tratti dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI) è previsto dall'inizio del nuovo anno nelle ore notturne. In particolare il divieto riguarda transito notturno dal primo gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalle ore 23:00 alle ore 06:00.

Quali tratti della Tangenziale Est sono interdetti al transito

Divieto di transito in Tangenziale Est dalle ore 23:00 alle ore 06:00 sulla Tangenziale Est. Ecco quali sono i tratti chiusi al traffico nelle ore notturne dal primo gennaio al 30 giugno 2026:

sulla "Sopraelevata", nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni; sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli e Via Nomentana.

Per chi non è valido il divieto di transito sulla Tangenziale Est

Il divieto di transito non è valido per tutti. Come espresso chiaramente dall'ordinanza e riportato dal sito del Comune di Roma, sono esentati dal divieto: