La strategia di Gualtieri per evitare l’aumento del prezzo del biglietto di bus e metro a Roma II Pd fa pressing su Giorgia Meloni e chiede al governo più fondi per il trasporto pubblico di Roma. In questo modo l’aumento del costo dei biglietti Atac verrebbe scongiurato.

A cura di Enrico Tata

Il Pd fa pressing su Giorgia Meloni per chiedere al governo più soldi per il trasporto pubblico della Capitale. Secondo i dem, è necessaria una rimodulazione del Fondo nazionale dei trasporti. Ovvero, a Roma serve una quota maggiore di finanziamenti "a fronte del taglio in manovra per gli enti locali".

Il problema riguarda non solo la sostenibilità del servizio di trasporto pubblico nella Capitale, ma anche effetti più concreti sulla vita dei cittadini, come l'aumento possibile del costo dei biglietti per bus, metro e tram,

"Servono risorse: la premier è cittadina di Roma, se ne faccia carico e Roma venga trattata come le altre capitali europee". Secondo i calcoli del Pd alla Capitale servirebbero circa 160 milioni in più l'anno: attualmente Roma percepisce 670 milioni l'anno e ne deve mettere 430 propri per garantire la sostenibilità del servizio. In pratica, secondo i dem, Roma è la città più penalizzata d'Italia perché riceve 85 euro l'anno a cittadino, mentre Milano ne ottiene ben 191.

"Il Lazio è la Regione più svantaggiata, perché riceve dal Fondo solo il 42% del suo fabbisogno. La Lombardia è al 54%. Inoltre, di fronte a costi complessivi di 670 milioni per il contratto di servizio di Atac, Roma ha trasferimenti pari a 0; ci sono i 240 milioni della Regione, ma non sono fondi di scopo e quindi sono incerti", spiega la capogruppo dem in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio.

Secondo il deputato romano Andrea Casu "gli attuali 5 miliardi del Fondo non sono più sufficienti, servirebbero altri 700 milioni solo per adeguarsi alla crescita dei costi e all'inflazione. Inoltre servono 900 milioni per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del comparto".

Altrimenti, l'unica alternativa è aumentare il biglietto. "Ma se tu aumenti il biglietto dando un servizio non migliore ma peggiore fai rifugiare i cittadini nel mezzo privato, cioè vai contro gli stessi obiettivi Ue", ha aggiunto ancora Casu.

Una delle ipotesi su cui sta riflettendo la maggioranza per scongiurare un aumento del biglietto Atac per tutti e un ticket differenziato per turisti e residenti. In ogni caso, ha spiegato Baglio, si tratta di "un discorso che va fatto con la Regione e al momento è solo agli albori".

Il rischio dell'aumento del biglietto per bus e metro, come detto, è un rischio che esiste "ma c'è un dibattito aperto con la Regione per evitare che succeda". Col nuovo contratto di servizio quadriennale, hanno spiegato gli esponenti dem, "dovremo coprire 70 milioni in più. Già per il 2024 ne abbiamo messi 40. Altri 70 è difficile".

Anche per questo il Pd ha chiesto una maggiore quota del Fondo nazionale dei trasporti, che eviterebbe un aumento del costo del biglietto. "Anche per questo "ci auguriamo di avere un governo regionale che sia amico" nel sostegno a questa iniziativa politica.