La signora Emma a 98 anni si tatua per la prima volta: “Non è mai troppo tardi” L’anziana donna, classe 1925, si è fatta tatuare un cuoricino rosso sul polso destro, insieme a due parenti strette in uno studio di Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram della tatuatrice, @domi_no_99.

"Che ci sia di insegnamento a tutti che nella vita non è mai troppo tardi". Queste le parole di Domiziana Tattoo Artist, con studio nel centro di Latina, per accompagnare le foto e il video con cui è stato immortalato il momento in cui la signora Emma, 98 anni, si è regalata il suo primo tatuaggio.

"Ho avuto il piacere e l’onore di fare il primo tatuaggio a questa fantastica signora, classe ‘25 – ha scritto nella didascalia d'accompagnamento sui social – Grazie Emma per le fantastiche emozioni che mi hai regalato".

Il primo tatuaggio della signora Emma

Si è presentata con una camicia e un maglioncino, un giacchetto verde con fantasia mimetica militare e un paio di pantaloni abbinati, sembrano sul verde oliva. Braccialetti colorati, orecchini a cerchio e uno smalto di un fucsia sgargiante sulle unghie delle mani.

Poi si è seduta sulla sedia dello studio, pronta per farsi tatuare. Ha allungato il braccio destro sulla seduta apposita e ha spiegato alla tatuatrice dove preferiva vedere il tatuaggio che, in breve tempo, è stato realizzato, rendendola, come si intuisce dal sorriso, profondamente soddisfatta.

Il cuoricino tatuato

Si tratta di un piccolo cuoricino rosso dal contorno nero ed è il primo tatuaggio, realizzato sul polso destro. Con lei, nello studio di tatuaggi, due parenti strette (si potrebbe immaginare, forse, la figlia e la nipote) che hanno deciso di farsi tatuare lo stesso disegno, in altre parti del corpo. All'interno dello spazio fra le dita, fra il medio e l'indice, la ragazza più giovane. Sul dorso della mano destra l'altra. Un regalo che unisce ancora di più le tre donne.