La scaletta del concerto di Lazza al Rock In Roma 2023: l’ordine delle canzoni Il rapper di Cenere questa sera, lunedì 3 luglio, tornerà a calcare il palco della Capitale all’Ippodromo delle Capannelle, dopo l’enorme successo della tappa romana del tour ad aprile. Qui la probabile scaletta del concerto e l’ordine dei brani, già visti nei suoi passati concerti.

A cura di Teresa Fallavollita

Lazza, Festival di Sanremo 2023. Foto: LaPresse

Questa sera, lunedì 3 luglio, il rapper milanese Lazza sbarca nuovamente a Roma per l’attesissima tappa estiva del suo tour che toccherà oltre 20 città italiane.

L’artista 28enne, una delle più recenti rivelazioni del panorama musicale italiano, è pronto a replicare dopo l’enorme successo della ‘Data Uno dell’Ouver-Tour’ dello scorso 19 aprile, quando aveva mandato in visibilio le migliaia di fan che affollavano un gremitissimo Palazzo dello Sport.

Ad attenderlo, questa volta, il palco del Rock In Roma: l’artista lo aveva già calcato, con non poca emozione, nell’estate 2022. “Spero di vedere il doppio del casino che c’è stato la scorsa estate, Roma tieniti pronta perché facciamo un casino vero!”, il messaggio dell’artista.

Screen delle storie di Instagram di Lazza (@thelazzinho)

La scaletta con le canzoni del concerto al Rock In Roma

Il cantante di Cenere, con cui ha conquistato il secondo gradino del podio al Festival di Sanremo 2023 e un posto fisso nei programmi in radio, salirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle intorno alle 21.45.

Protagoniste dello spettacolo saranno di certo le canzoni dell’album Sirio, pubblicato nell’aprile 2022 ma che ancora, a mesi di distanza, domina gli ascolti con i suoi sei dischi di platino e il record assoluto di 20 settimane in cima alla classifica dei dischi più venduti. Non mancheranno però hit estive della scorsa stagione, come Ferrari Rmx, gli ultimi singoli come Zonda e ovviamente Cenere, al suo quinto disco di platino.

Grande attesa per Bon Ton, singolo di apertura di “10”, il primo album del Producer Drillionaire: il pezzo che vede come protagonisti Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta è stato infatti rilasciato lo scorso 23 giugno.

Qui i probabili brani con cui si potrebbe esibire Lazza al Rock In Roma, già incontrati nelle scalette dei suoi concerti passati, anche se qualche minima variazione non è esclusa.