La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Roma 2023: l’ordine delle canzoni all’Auditorium Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, in concerto sabato 8 luglio 2023. Ecco i brani in scaletta.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo i cinque concerti in piazza del Plebiscito a Napoli, dove è stato accompagnato da numerosi ospiti, Gigi D'Alessio torna a cantare e suonare a Roma, all'Auditorium Parco della Musica il prossimo sabato 8 luglio alle ore 21, in Cavea, per il Roma Summer Fest 2023.

Da Tananai, con cui ha cantato una versione in napoletano del suo Tango a Serena Rossi, da Max Pezzali ad Alex Britti, ma anche i concittadini Clementino e Nino D'Angelo. E non poteva mancare Lda, nome d'arte del figlio Luca, che sta seguendo le sue orme artistiche.

I festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera continuano anche nella capitale dove si esibisce riproponendo al suon grande pubblico, che lo stima e lo segue da decenni, i suoi brani più famosi e amati alcuni dei quali, come dimostra Non riattaccare fra gli audio in trend su TikTok, sono diventati classici intramontabili della musica napoletana.

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Roma

Fan storici o dell'ultima ora: sono tantissime le canzone che potete ascoltare al prossimo concerto di Gigi D'Alessio, il prossimo 8 luglio, a Roma. Sul palco, insieme a D'Alessio, alla batteria Alfredo Golino, al basso Roberto D’Aquino, alle chitarre Pippo Seno e Ciro Manna, alle tastiere Checco D’Alessio, Lorenzo Maffia, che sarà anche al pianoforte e Max D’Ambra anche nella programmazione).

Non sappiamo se oltre a loro è prevista la presenza di altri ospiti: ciò che è certo è che nella scaletta figurano le sue canzoni storiche. Non si esclude, inoltre, che possa replicare quella proposta in piazza del Plebiscito. In quel caso, eccola: