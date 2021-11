La rivolta degli intellettuali contro pedane e tavolini di bar e ristoranti per strada a Roma Circa 80 intellettuali romani hanno firmato una petizione rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che riguarda l’occupazione di suolo pubblico da parte delle strutture della ristorazione.

A cura di Enrico Tata

Dallo psichiatra Paolo Crepet al professore e poeta Valerio Magrelli, dal giornalista Ennio Cavalli alla scrittrice Francesca Marciano. Circa 80 intellettuali romani hanno firmato una petizione rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che riguarda l'occupazione di suolo pubblico da parte delle strutture della ristorazione. A causa dell'emergenza Covid sono state concesse alcune deroghe alle richieste di occupazione di strade e marciapiedi con pedane e tavolini. L'obiettivo era quello di creare quanti più posti all'aperto fosse possibile per evitare assembramenti al chiuso.

Gli intellettuali romani contro il ‘tavolino selvaggio'

Secondo gli intellettuali queste concessioni ai ristoratori si sono trasformate in un vero e proprio "tavolino selvaggio". "A causa delle espansioni incontrollate di occupazione di suolo pubblico, le concessioni originate dall’emergenza Covid spesso sono state liberamente interpretate trasformando molte zone in situazioni inaccettabili.Ci auguriamo che in occasione della verifica di fine anno siano fatte rispettare tutte le norme. La città va difesa dal degrado”, hanno scritto i firmatari.

I nomi degli intellettuali che hanno firmato la petizione

Questi i nomi dei firmatari:

