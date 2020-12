in foto: Centro commerciale Bufalotta Porta di Roma (Immagine di Francesco Iacovone)

Una proroga la chiusura dei centri commerciali giorni prefestivi festivi e dei mercati nei festivi fino all'8 dicembre. Il governatore Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza, al termine del confronto nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il documento proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi nel mese di novembre, nello specifico si tratta dell’ordinanza n.67 del 14 novembre e la n.68 del 20 successivo. Obiettivo della nuova ordinanza è "limitare le occasioni di assembramento all’interno di aree che, come centri commerciali che mercati, soprattutto nei fine settimana e nei giorni di festa, sono molto affollate" spiega la Regione Lazio. E aggiunge: "Per evitare una nuova ondata, specie in questo periodo che ci conduce al Natale, è necessario rispettare quelle stesse regole che fino a qui ci hanno permesso di ottenere i primi risultati nel contenimento del virus". La Regione Lazio ha inoltre chiesto al Governo un tavolo, per ascoltare le categorie in difficoltà a causa della crisi provocata dall'emergenza coronavirus.

Cosa prevede la proroga della Regione Lazio sulla chiusura di centri commerciali e mercati

Oltre quanto già stabilito dal Dpcm del 3 dicembre del Governo in merito alle chiusure dei centri commerciali, con l'ordinanza la Regione Lazio proroga la chiusura per gli spazi di dimensione superiore ai 2.500 metri quadri nelle grandi città e sopra i 1.500 metro quadri nelle città fino a 10mila abitanti, con eccezione per quelle che vendono generi alimentari. A finire sotto alla stretta della Regione Lazio non sono solo i centri commerciali, ma anche i mercati, rispetto ai quali il governatore chiede che ne venga prorogata la chiusura nei soli giorni festivi, per quelli non alimentari all'aperto.