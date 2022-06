La provincia di Roma non è per i giovani: tra gli ultimi posti in Italia per qualità della vita Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita la provincia di Roma è all’83esimo per il benessere dei bambini, 105esima per i quello dei giovani, ma è quarta rispetto alle condizioni che offre agli anziani.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

Roma con la sua provincia è all'83esimo per il benessere dei bambini, è una delle città italiane in cui i giovani vivono peggio (105esima), ma è quarta rispetto alle condizioni che offre agli anziani. Queste sono le posizioni dell'area metropolitana secondo la classifica del Il Sole 24 Ore sulla Qulità della vita 2022 giunta alla seconda edizione e presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. Le tre province italiane vincitrici di quest'anno sono Aosta, Piacenza e Cagliari. La classifica considera appunto tre fasce d'età, ossia tre target generazionali: bambini, giovani e anziani.

Fonte: Il Sole24Ore

I tre target generazionali hanno ciascuno dodici parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia). Sono invece trentuno gli indicatori presi in considerazione per servizi e condizioni di vita e ad ognuno di essi è stato assegnato un punteggio che va da zero a mille, la media dei quali decreta il risultato finale per ogni singola città considerata e il rispettivo posto nella classifica. Tra questi per quanto riguarda la classifica dei bambini c'è la percentuale di edifici scolastici con mensa, per i giovani ad esempio le imprese che fanno ecommerce, mentre per gli anziani la presenza di medici specialisti, la dipendenza rispetto alla popolazione in età attiva e i farmaci anti-depressivi.

Le tre vicitrici sono Aosta, Piacenza e Cagliari

Tra le tre province italiane vincitrici c'è Aosta, che si posiziona al primo posto per i bambini e al sesto per gli anziani, mentre scende al 37° per i giovani. Piacenza è in testa alla classifica per quanto riguarda i giovani, al 42esimo posto per gli anziani e al 75esimo posto per i bambini. Cagliari è al primo posto nel benessere degli anziani, ma al 21esimo posto in quello dei bambini e 80esimo posto per i giovani. Trento è l'unica provincia italiana, che si posiziona per tutte e tre i target tra le prime dieci posizioni.