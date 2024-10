video suggerito

La protesta di Briatore: contro le multe per i fiori finti del Crazy Pizza, oggi pizza gratis a via Veneto Pizza e fiori gratis a via Veneto. Flavio Briatore regala una degustazione di pizza oggi pomeriggio per protestare contro le multe per i fiori finti, una decorazione abusiva per il comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Dopo le multe e le polemiche per le decorazioni di fiori finti che contraddistinguono la pizzeria di Flavio Briatore, arriva l'evento del Crazy Pizza contro il comune di Roma. "Vi aspettiamo domenica 6 ottobre dalle 17 alle 18 per offrirvi una degustazione di pizza e un fiore", si legge sull'account Instagram del locale di via Veneto. Dopo la multa per le decorazioni giudicate abusive, Briatore aveva reagito così: "Però vanno bene le bancarelle abusive, va bene la camorra, va bene la ‘ndrangheta, va bene tutto: dovevamo far tornare ad essere Via Veneto quello che era, ma non si può fare niente". L'imprenditore aveva poi sottolineato come le decorazioni che sono il "simbolo" di Crazy Pizza in ogni città, solo a Roma sono giudicate "abusive".

Fiori finti: multe al Crazy Pizza di Briatore

Nessun cedimento da parte delle istituzioni, con la minisindaca del I Municipio Lorenza Bonaccorsi che aveva subito replicato "che le regole valgono per tutti". Mentre il Presidente della Commissione attività produttive di Roma Capitale Andrea Alemanni, anche lui del PD aveva detto: "Deve attenersi alle regole. E che sia chiaro: non è lui che porta lustro a Roma e a via Veneto. Semmai è il contrario". Contro le multe e contro il comune di Roma oggi Briatore decide di regalare dunque tranci di pizza agli avventori come forma di protesta. Chissà in quanti andranno a difendere i fiori del Crazy Pizza, ma soprattutto c'è da scommettere che l'iniziativa di oggi non contribuirà a ristabilire le regole né a trovare una soluzioni, al massimo a rilanciare le polemiche.