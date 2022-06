La proposta di matrimonio al concerto di Vasco Rossi a Roma: “Tu sei la mia Vita Spericolata” Sulle note di ‘Vita Spericolata’ durante il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, Dario ha chiesto ad Angela di sposarlo: “Lei non sospettava niente”, rivela lui a Fanpage.it.

A cura di Beatrice Tominic

"La sua canzone preferita è Sally, ma non volevo rovinarle il momento. Quindi ho aspettato Vita Spericolata, per farle sapere che lei è la mia vita e che voglio passare la mia con lei." Sono queste le parole di Dario, fan sfegatato di Vasco Rossi originario di Pontelandolfo, un comune di poco più di 2mila anime della provincia di Benevento. Da poco più di un anno vive insieme alla sua fidanzata a Roma, dove lei lavora come infermiera e lui impiegato e finalmente, come dice lui nel corso dell'intervista per Fanpage.it, le ha chiesto di sposarlo.

"Mi ha dato lei un assist regalandomi per il compleanno i biglietti del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo: ho deciso che avrei sfruttato questa occasione per fare la proposta ad Angela." Così, nella serata di ieri, a qualche canzone dalla fine del concerto, le ha proposto di sposarlo mentre si trovavano nel parterre.

La proposta nel parterre del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo

Per Dario si tratta del quarto concerto di Vasco Rossi, mentre per Angela, questo il nome della sua futura sposa, si tratta del primo: "Da quando siamo insieme (il 10 febbraio del 2018, come si legge nel video, ndr) si è appassionata anche lei, cantiamo insieme le canzoni del Blasco e così abbiamo assistito insieme al concerto", ha spiegato Dario. "Ho aspettato che cantasse Sally e, una volta distratta, ho chiesto aiuto ad alcune ragazze che si trovavano vicino a me, che si sono prestate a registrare la scena con il telefonino."

I fogli con le dediche

Poi, come in uno dei grandi classici romantici del cinema, ha tirato fuori dal suo zaino i fogli di carta con le scritte e l'anello da consegnarle. "Volevo dirle queste esatte parole, ma sapevo che la musica alta non avrebbe reso l'idea. Io avrei urlato tutto ciò che le ho scritto, ma forse non avrebbe sentito. Ho pensato che fossero necessari dei cartelli per farle sapere quanto la amo – ha spiegato Dario – Alcune persone intorno a noi, poi, hanno raccolto i fogli (io li lanciavo per far leggere il successivo) e me li hanno riconsegnati: adesso li vogliamo incorniciare."

La proposta di matrimonio

"Lei non sospettava niente – ha spiegato Dario – Ho insistito per portare due zaini, con la scusa di dover portare con noi molta acqua. Poi, per evitare che potesse aprire il mio, ho rotto il gancetto: se avesse provato ad aprirlo, me ne sarei accorto." Angela, però, si è presto accorta che si trattava della proposta: "Lo ha capito al secondo foglio, quando ho scritto Scusa se ci ho messo tanto. Stiamo insieme dal febbraio del 2018, ma la conosco praticamente da sempre: è la sorella di uno dei miei migliori amici", ha rivelato.

Vivono insieme da un anno e mezzo e da qualche mese si sono trasferiti a Ciampino: sulla data delle nozze, invece, ancora non ci sono idee. "Abbiamo approfittato della nottata del concerto per fare una romantica passeggiata notturna mano nella mano a Roma. Poi le ho detto: "Domani ti porto a cena fuori e ne parliamo." E così faremo."