La Porta Santa di San Giovanni in Laterano: la prima della storia del Giubileo Il 29 dicembre 2024 il vicario di Roma cardinal Baldo Reina, su mandato di Papa Francesco, apre la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Originariamente era la prima ed unica Porta Santa a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

La Basilica di San Giovanni in Laterano

La Porta Santa alla basilica di San Giovanni in Laterano in origine era la prima ed unica Porta Santa, in quanto cattedrale del vescovo di Roma. Successivamente sono state indette altre tre Porte Sante nelle basiliche papali di San Pietro, San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria Maggiore, per agevolare la visita e il passaggio dei pellegrini. Ad aprirla domenica 29 dicembre 2024 alle ore 10 è il vicario di Roma cardinal Baldo Reina, su mandato di Papa Francesco.

L’arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, comunemente detta San Giovanni in Laterano, sorge vicino al monte Celio. È definita “Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput”, ossia “Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo”, in quanto cattedrale di Roma e sede del Papa come vescovo di Roma. La Porta Santa è sul lato destro della basilica sotto il portico. Lo scuoltore Floriano Bodini l'ha realizzata in bronzo con una lastra al centro, il Cristo morto sulla croce, la Madonna con il Bambino Gesù e lo stemma di Giovanni Paolo II. È stata posizionata dove si trova ora in occasione del Giubileo del 2000.

L'area prima della costruzione della basilica era di proprietà dell’antica famiglia dei Laterani. Tacito negli Annales nel 65 narra di una confisca da parte di Nerone. In seguito i terreni sono passti alla moglie di Flavio Valerio Costantino. L’imperatore Costantino con l’editto di Milano del 313 ha concesso la libertà di culto ai cristiani e ha donato all'allora Papa Melchiade i terreni lateranensi per edificare un luogo di culto. La basilica è stata consacrata nel 324 da Papa Silvestro I. Dal IV secolo fino al XIV il Laterano è stato la sede principale del papato. Nel 1650 papa Innocenzo X ne ha commissionato il restauro a Francesco Borromini.

Cos'è una Porta Santa

La Porta Santa dal punto di vista simbolico per il fedele cattolico rappresenta il seguire Gesù Cristo e riconciliarsi con lui attraverso il pellegrinaggio giubilare. In particolare l'apertura della Porta Santa di San Pietro con Papa Francesco, ha sancito l'inizio del Giubileo 2025. Attravresando una Porta Santa il pellegrino si ricorda del testo del capitolo 10 del vangelo secondo Giovanni: "Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo".

Le basiliche papali di Roma con le Porte Sante

Oltre alla Porta Santa di San Giovanni in Laterano a Roma ce ne sono altre, che si trovano all'interno delle basiliche papali di San Pietro, la prima aperta da Papa Francesco lo scorso 24 dicembre e che ha dato il via al Giubileo 2025; San Paolo Fuori le Mura, che aprirà la Porta Santa il 5 gennaio e Santa Maria Maggiore, dove la Porta Santa verrà aperta il primo gennaio, in occasione della solennità di Maria Madre di Dio. Le Porte Sante sono state aperte a Roma per permettere ai pellegrini di compiere il gesto nelle quattro basiliche papali.