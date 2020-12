in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Terracina se"

Una nevicata da record ieri sull'isola si Ponza, la maggiore dell'arcipelago pontina in provincia di Latina. I fiocchi bianchi sono scesi copiosamente raccogliendosi su campi e strade, trasformando l'isola in un paesaggio bianco e incantato.

Neve a Ponza: disagi e cittadini senza corrente elettrica

Lo spettacolo suggestivo della neve che cade sul mare mentre Ponza è sferzata dal vento di Tramontana, ha creato però anche numerosi disagi agli isolani: una ruspa è stata attivata per liberare la strada, mentre carabinieri e agenti della Polizia Locale con numerosi volontari si stanno dando da fare per assistere chi è rimasto senza corrente.

L'ultima volta che aveva nevicato sull'isola era il 2017, quando Ponza si era risvegliata sotto la neve, e la volta prima il 1999. Ma quella di ieri sera è stata davvero una nevicata da record rispetto alle ultime due: con la neve che ha creato uno strato compatto su tutta l'isola senza sciogliersi.

in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei di Terracina se"

Freddo e neve sul Lazio, ma oggi torna il sole

Ieri un Santo Stefano con le temperature in picchiata in tutta la regione, con copiose nevicate che si sono registrate anche in quota in provincia di Roma e fiocchi caduti sui Castelli Romani. Neve in bassa quota anche in provincia di Viterbo. Oggi – domenica 27 dicembre – le temperature rimarranno basse in tutto il Lazio e anche a Roma, dove le minime sfioreranno gli zero gradi, ma la pioggia darà una tregua anche se breve: da domani e pet tutta la settimana che ci traghetterà fino al 2021 previsto maltempo.