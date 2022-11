La ‘ndrangheta a Roma, smantellata una ‘locale’: gestiva panifici e pasticcerie nella Capitale Ventisei indagati per mafia dalla Dia. Per gestire i loro affari gli ‘ndranghetisti facevano ricorso ad intestazioni fittizie così da ‘schermare’ e nascondere la reale titolarità delle società.

A cura di Enrico Tata

Le mani della ‘ndrangheta sulle pasticcerie, sui panifici e sulle pescherie di Roma. Ma la ‘locale' smantellata in queste ore dalla Direzione investigativa antimafia gestiva e controllava anche aziende di ritiro pellami e degli oli esausti. Ventisei persone sono accusate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e in particolare di una locale di ‘ndrangheta a Roma. Per gestire i loro affari gli ‘ndranghetisti facevano ricorso ad intestazioni fittizie così da ‘schermare' e nascondere la reale titolarità delle società.

La vasta operazione coordinata dalla Dia è in corso a Roma e provincia, ma in generale in tutto il Lazio e anche nelle province di Cosenza e Agrigento. Gli uomini dell'antimafia stanno eseguendo le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Roma per i presunti membri dell'organizzazione che, è emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, "si riproponeva anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l'incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio". Sono tuttora in corso perquisizioni in aziende e abitazioni private.

La locale di ‘ndrangheta, si legge ancora, era "radicata sul territorio della Captale" e aveva l'obiettivo di acquisire la gestione di aziende e attività economiche nei più diversi settori che, come ricordato, vanno da quello ittico a quello della panificazione e della pasticceria. Una locale di ‘ndrangheta è una struttura di coordinamento delle ‘ndrine che necessita di almeno 49 affiliati per la sua costituzione. L'apertura delle locali viene gestita dalla Locale di San Luca, detta ‘mamma'.