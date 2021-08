La medaglia d’oro Marcell Jacobs torna in Italia: a Fiumicino l’abbraccio con la sua famiglia Marcell Jacobs torna in Italia: l’atleta è atterrato alle 20.19 all’aeroporto di Roma Fiumicino. Sullo stesso volo, con la doppia medaglia d’oro c’erano le campionesse di ginnastica ritmica e il presidente del Coni. Al terminal 3 dello scalo c’erano la moglie Nicole e i figli, la mamma Viviana e alcuni amici.

A cura di Ilaria Quattrone

Il ritorno di Marcell Jacobs (Fonte: LaPresse)

Alle 20.19 all'aeroporto di Fiumicino (Roma) è atterrato l'aereo con a bordo la doppia medaglia d'oro Marcell Jacobs. L'atleta, di ritorno dai Giochi olimpici di Tokyo, è rientrato in Italia dopo che domenica sera, durante la cerimonia conclusiva, è stato scelto come portabandiera. Sullo stesso volo, partito alle 14.41 dal Giappone, anche le atlete di ginnastica ritmica Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea vincitrici della medaglia di bronzo nella gara a squadra.

All'aeroporto presenti la moglie Nicole, i figli e la mamma Viviana

Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ad attendere Jacobs all'interno del Terminal 3 dello scalo c'erano la moglie Nicole e i figli, la mamma Viviana e alcuni amici. Quelle dell'atleta sono state definite "delle medaglia storiche per lo sport italiano". Due titoli accolti in Italia con grande orgoglio e soddisfazione. Già alla partenza dall'aeroporto di Tokyo sono stati tantissimi gli ammiratori che si sono messi in fila per richiedere un autografo e un selfie. Solo ieri sono rientrati sempre a Fiumicino i colleghi Filippo Tortu, Fausto Eseosa Desalo, Lorenzo Patta e le due medaglie d'oro nei venti chilometri di marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Chi è Marcell Jacobs

Nato a El Paso, si è trasferito a Desenzano del Garda all'età di due anni. A dieci ha iniziato a praticare l'atletica leggera. Il 26enne si è poi trasferito nella capitale ormai tre anni fa per poter proseguire con la sua carriera da velocista. Abita a Roma Nord con la moglie e i figli nel quartiere di Collina Fleming. È stato allo stadio Paolo Rosi che l'atleta si è allenato giorno dopo giorno riuscendo così a vincere la medaglia d'oro nei cento metri.