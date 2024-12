video suggerito

La mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale: parto in auto a Natale a Frosinone È accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre, durante i preparativi per la cena della vigilia di Natale. Sia la mamma che il neonato stanno bene e sono stati accompagnati in ospedale solo per precauzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La corsa in ospedale, l'improvvisa rottura delle acque lungo la strada per lo Spaziani di Frosinone, le prime contrazioni e il parto, per fortuna riuscito, a bordo dell'automobile. È accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre, durante i preparativi per la cena della vigilia di Natale.

La corsa in auto e l'improvvisa rottura delle acque

Giulia, titolare di un negozio di biancheria in un paese della Ciociaria, ha chiesto alla suocera di preparare subito la macchina e di farsi accompagnare di corsa in ospedale. Il tragitto è di circa 15 chilometri, venti minuti in automobile lungo via dei Monti Lepini. Al marito, che non era in casa, ha detto di aspettarla al reparto di ostetricia dello Spaziani, dove però non è mai arrivata.

Il parto in auto lungo il tragitto per l'ospedale

Lungo il percorso, infatti, le contrazioni si sono fatte sempre più forti e ravvicinate. La testa del piccolo cominciava a vedersi e così la suocera di Giulia ha immediatamente chiesto aiuto al 118. Una squadra di sanitari con a bordo un'ostetrica è partita subito dall'ospedale Spaziani per andare in soccorso delle due donne. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno aiutato Giulia a partorire e così è nato il piccolo Francesco (nome di fantasia). Il parto è avvenuto con successo e sia mamma che figlio sono in buone condizioni di salute. Solo per precauzione, sia la donna che il neonato, sono stati accompagnati in ospedale.