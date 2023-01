La mamma di un giovane in coma dopo incidente: “Cerco i ragazzi con la Smart che lo hanno soccorso” La mamma di un giovane finito in coma dopo un incidente ha lanciato un appello sui social: “Cerco i ragazzi con una Smart bianca che lo hanno soccorso”.

A cura di Alessia Rabbai

"Cerco i ragazzi con una Smart bianca che hanno assistito all'incidente nel quale è rimasto coinvolto mio figlio Federico e che hanno chiamato i soccorsi". È l'appello di Ilenia, la mamma di un giovane rimasto gravemente ferito in un sinistro e finito in coma. Un messaggio che ha pubblicato sui social network insieme ad una foto che la ritrare insieme a suo figlio, entrambi sorridenti. Una richiesta d'aiuto che in poco tempo ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni. Come scrive nel post l'incidente in cui è rimasto coinvolto Federico risale al mattino presto del 24 dicembre 2022, la Vigilia di Natale, in via Bari, vicino alla rotonda di piazza Salerno, nei pressi di Piazza Bologna.

Erano circa le ore 4.40 quando si è verificato il sinistro nel quale Federico ha riportato conseguenze molto serie. La madre cerca i ragazzi che con una Smart bianca avrebbero assistito all'incidente e per primi si sarebbero fermati a prestare aiuto al figlio, chiamando l'ambulanza. È certa infatti che abbiano visto come siano andate le cose e che la loro testimonianza possa aiutare gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

"Ho lottato e combattuto, adesso vi chiedo di combattere per mio figlio ha avuto un incidente gravissimo è in coma in Rianimazione – scrive – Vorrei rintracciare questi due ragazzi che oltre ad aver chiamato i soccorsi e ringrazio con tutto il cuore, perché se non fosse stato per loro non so come sarebbero andate le cose. E hanno assistito all’impatto e che possono fornirmi la ricostruzione reale dell’incidente". Poi un appello agli utenti, per aiutare a diffondere il messaggio: "Vi prego di condividere il più possibile il post e di pregare con me per mio figlio. Spero che torni presto da me". Chi dovesse riconoscersi è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine.