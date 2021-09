La lista Roma Futura per le elezioni comunali, i candidati a sostegno di Roberto Gualtieri La lista Roma Futura a sostegno di Roberto Gualtieri sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali del 3 e del 4 ottobre. “Femminista. Egualitaria. Ecologista” è il motto che accompagna il simbolo della lista, a cui hanno aderito Green Italia, il movimento POP, VOLT, Possibile e Radicali Roma. Capolista è Giovanni Caudo, arrivato secondo alle primarie e presidente del III Municipio.

Roma Futura è una delle sette liste che sostengono la corsa al Campidoglio di Roberto Gualtieri. È una delle due liste. A Roma Futura hanno aderito il movimento POP, VOLT Roma, Possibile e Radicali Roma. In cima alla lista c'è Giovanni Caudo, già candidato alle primarie del centrosinistra, secondo classificato. L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino e minisindaco del III Municipio ha costruito la lista con il sostegno di della deputata Rossella Muroni, rappresentante di Green Italia, dalla presidente di POP Marta Bonafoni, e dalla vicepresidente della giunta regionale dell’Emilia-Romagna Elly Schlein. Nell'elenco ventidue donne per dare consistenza al motto inserito nel simbolo: "Femminista. Egualitaria. Ecologista". Roma Futura si candiderà anche in tutti e quindici i municipi, con in tutto 240 candidate e candidati: "La metà è donna. L’età media? 44 anni.La più giovane capolista? 22 anni.Il candidato più giovane in assoluto ha 18 anni".

Elezioni Roma, i candidati nella lista Roma Futura

Caudo Giovanni

Bassi Rossana

Alyeksandrov Stanislav

Biolghini Tiziana detta Titti

Ambrosetti Stefano

Boari Isabella

Bonanni Valerio detto Gatto

Borrelli Isabella

Carlizzi Marco

Bruno Luciana

Cerabona Nicola

Cammerino Eva Vittoria detta Evita

Cipressa Fabio

Clemente Rosaria

Cofano Emiliano

Danesi Visconti Ginevra Ada detta Ginevra

Felici Tommaso

Di Pompeo Francesca

Finocchi Flavio

Ferrara Giulia

Gasparrini Lorenzo

Laterza Alessandra

Giannelli Giovanni

Lodeserto Anna

Grossi Davide

Morpurgo Francesca Marina detta Francesca

Leccese Paolo

Patti Daniela

Mancini Daniele

Polimanti Susanna

Parnasi Paolo

Pratelli Claudia

Pastore Florestano

Quattrocchi Alessandra

Riparbelli Gianluca detto Ripa

Spafford Susanna

Sapienza Simone

Spinelli Paola

Scotti Ruggero

Testa Martina

Silipo Guido

Tolino Francesca

Tomassi Roberto

Vitelli Maria Assunta

Trimaldi Marco

Turris Manuele

Valentini Riccardo

Zaccone Michele