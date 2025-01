video suggerito

La figlia si sente male dopo una festa a Capodanno: la madre prende a schiaffi una dottoressa Una donna ha preso a schiaffi una dottoressa all'ospedale Villa San Pietro a Roma perché secondo lei non stava curando adeguatamente la figlia, che si è sentita male dopo aver partecipato a una festa di Capodanno.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 54 anni è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma per aver schiaffeggiato una dottoressa all'ospedale Villa San Pietro, sulla Cassia. La signora, che adesso deve rispondere di atti violenti contro personale sanitario, riteneva che la figlia di quindici anni, che lei stessa aveva portato al pronto soccorso dopo che si era sentita male a una festa, non fosse stata curata in modo adeguato. E per questo si è scagliata contro la medica, aggredendola con un forte schiaffo. Un atteggiamento che ha lasciato di sasso tutte le persone presenti che hanno assistito alla scena.

I fatti sono accaduti la notte di Capodanno verso le 3.40. Una donna ha portato la figlia di quindici anni all'ospedale Villa San Pietro perché si era sentita male dopo essere stata a una festa. Una volta arrivata, a causa del forte stato di agitazione in cui versava, ha aggredito una dottoressa, schiaffeggiandola sul viso. La 54enne, infatti, riteneva che non stesse assistendo la figlia in modo serio, e per questo prima ha alzato la voce cominciando a urlare, e poi ha schiaffeggiato la sanitaria. Un comportamento che ha lasciato attonite tutte le persone presenti, che non si aspettavano minimamente un'aggressione di questo tipo.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, allertati dal personale sanitario, sconvolto e allarmato per l'ennesima aggressione avvenuta sul posto di lavoro. I militari hanno raccolto le testimonianze dalle persone presenti e che hanno assistito alla scena, e hanno poi denunciato la donna per atti violenti contro personale sanitario.