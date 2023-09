La figlia del netturbino accusato di stupro: “È sempre piaciuto, non ha bisogno di queste cose” Ai microfoni di Mattino Cinque la figlia di Ubaldo Manuali ha difeso il padre dalle accuse di violenza sessuale: “Non ha bisogno di fare queste cose”.

A cura di Alessia Rabbai

Ubaldo Manuali

Parla la figlia di Ubaldo Manuali, che ha preso le difese del padre, arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli a Roma. Il netturbino cinquantenne è fortemente indiziato di violenza sessuale e diffusione di materiale porno, dopo la denuncia di una presunta vittima, per aver adescato in chat, drogato e stuprato almeno tre donne. È inoltre accusato di averle fotografate e filmate, mandando tutto agli amici. Intervistata dalla trasmissione televisiva Mediaset Mattino Cinque con voce non riconoscibile ha spiegato: "Mio padre non aveva bisogna di fare queste cose, a lui le donne non sono mai mancate".

La ragazza ha detto la sua in merito alla denuncia da parte della donna che lo accusa di averla violentata: "È andato sempre al letto con donne consenzienti. Vi posso assicurare che mio padre non è così". Un'accusa dunque per lei quella nei confronti del genitore, che sarebbe priva di fondamento: "Viviamo in una generazione in cui la donna subisce tanti abusi e ci sono anche tante donne che purtroppo sono malate".

Rispetto al fatto che il padre è anche sospettato di aver somministrato droghe alle donne con le quali usciva spiega: "Ma ci sono prove per dire certe cose? Abbiamo sentito il suo dottore e ha detto che non gli sono mai stati prescritti questi farmaci".

Una donna a Fanpage: "Anche a me aveva chiesto di uscire"

Irene – nome di fantasia – ha raccontato a Fanpage.it di essersi imbattuta in Ubaldo Manuali e di come si è sentita quando ha visto il suo volto sui giornali, con la notizia che è stato arrestato per presunta violenza sessuale. "L'ho incontrato alcuni mesi fa ad un evento ma non ci ho parlato, lui mi ha aggiunta su Facebook e mi ha scritto in chat. Il suo bell'aspetto mi ha colpita, ma non mi sono fidata" spiega. E aggiunto: "Se fosse vero quanto ha denunciato quella donna posso dire di ritenermi fortunata, la mia diffidenza mi ha salvata". Nei confronti di Manuali il giudice per il momento ha disposto una misura cautelare temporanea e le indagini sono ancora nella fase preliminare.