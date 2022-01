La fake news sulla chiusura delle scuole di Roma e Lazio e la dad alle superiori fino al 18 gennaio Circola una falsa notizia in merito alla chiusura delle scuole di Roma e del Lazio fino al 18 gennaio: la smentita della Regione Lazio.

A cura di Enrico Tata

Sta circolando sui social network una falsa notizia in merito alla chiusura delle scuole di Roma e del Lazio almeno fino fino al 18 gennaio, con introduzione della dad, didattica a distanza, per le scuole superiori della città e della regione. Si tratta, come detto, di una fake news che è stata immediatamente smentita, attraverso una nota ufficiale, dalla Regione Lazio: "Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la didattica a distanza nelle scuole statali superiori del Lazio fino al 18 gennaio. Si tratta di una notizia falsa e la Regione attiverà fin da subito tutte le azioni legali per individuarne gli autori. E' utile ribadire che tutte le misure applicate nella gestione dell'epidemia Covid-19 vengono comunicate esclusivamente sui canali ufficiali della Regione Lazio".

Secondo il presidente dell'associazione presidi di Roma, Mario Rusconi, "sarebbe una discriminazione mettere in Dad i ragazzi non vaccinati. Se la proposta è questa o rimandare gli ingressi vuol dire che la scuola farà le spese di una serie di mancanze. Di questo passo si rischia la distruzione del settore", ha dichiarato all'agenzia Ansa. Sulla scuola le Regioni hanno chiesto di mettere in quarantena i non vaccinati per dieci giorni se c'è un caso positivo in classe. I vaccinati, invece, potranno tornare in classe con mascherina Ffp2. Le richieste dei governatori verranno discusse domani durante il Consiglio dei ministri.

Attualmente il rientro a scuola è previsto per venerdì 7 gennaio 2022. La paura di docenti e dirigenti scolastici è che questo rientro possa essere segnato, a causa delle feste natalizie, da molti contagi e molti studenti positivi al Covid.