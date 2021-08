La droga comprata al minimarket con possibilità di consumarla al bagno: la scoperta dei carabinieri Il locale della Magliana è stato chiuso per cinque giorni dopo che per dieci volti i carabinieri avevano identificato gli avventori “abituali” che si concentravano in alcune ore della giornata, quasi tutti con precedenti molti in possesso di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito il locale era usato per spacciare con possibilità di consumare al bagno nel retro.

A cura di Redazione Roma

Una frequentazione composta da persone note alle forze dell'ordine e un anomalo affollamento in alcune ore della giornate. Così i carabinieri della Stazione di Villa Bonelli hanno acceso i riflettori su un minimarket in zona Magliana, scoprendo che l'attività commerciale serviva anche a coprire un significativo giro di droga. I clienti che entravano a comprare la loro dose da alcuni degli avventori che si erano installati all'interno, avevano anche l'opportunità di appartasi nel bagno sul retro e consumarla sul posto con la complicità del gestore.

Da marzo a oggi i militari hanno controllato dieci volte il minimarket, fermando e identificando in tutto 68 persone, di cui 46 con precedenti e diverse delle quali trovate in possesso di stupefacenti. "Per quanto sopra, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., hanno proposto e ottenuto dal Questore di Roma la sospensione della licenza per 5 giorni. Il dispositivo con la conseguente chiusura del minimarket è stato notificato dagli stessi Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli", si legge in una nota.

Un altro esercizio commerciale è stato chiuso a Monteverde, questa volta dagli agenti di polizia del XII Distretto che, notando un numero significativo di persone fuori un bar hanno identificato i presenti: su 25 persone 17 avevano precedenti per droga. Anche in questo caso la sospensione della licenza è stata notificata per la chiusura di cinque giorni sempre secondo l'articolo 100 che consente di chiudere temporaneamente o definitivamente i luoghi ritenuti ritrovo di pregiudicati.