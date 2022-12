La denuncia di una ragazza di 16 anni: molestata nell’ascensore della fermata Metro C Centocelle Il 22enne egiziano presunto autore della molestia è stato fermato all’altezza della stazione Torre Gaia della Metro C di Roma.

A cura di Enrico Tata

Entra nell'ascensore della stazione Centocelle della Metro C, un ragazzo sconosciuto le si avvicina e la molesta, approfittando della confusione. Tenta anche di bacarla. Quando le porte si aprono, la giovane, 16 anni, riesce a divincolarsi e a scappare. Viene inseguita, ma riesce a rifugiarsi all'interno di un autobus. Il presunto responsabile dell'episodio, un ragazzo di 22 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della minorenne.

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca sono riusciti a risalire all'identità del molestatore con appostamenti in borghese, testimonianze e l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate in zona. La denuncia è stata presentata a novembre dalla bambina: la giovane ha dichiarato di essere stata avvicinata da un ragazzo sconosciuto, ma che ha saputo descrivere con molti particolari. L'ha molestata e ha tentato di baciarla. Poi ha provato a inseguirla in strada, ma la 16enne è riuscita a scappare all'interno di un autobus fermo su via Palmiro Togliatti.

Il 22enne egiziano è stato fermato all'altezza della stazione Torre Gaia della Metro C di Roma. Grazie all'identikit elaborato con le informazioni della ragazza e grazie ai riscontri delle telecamere di sorveglianza, per i carabinieri è stato facile identificare il presunto molestatore. "Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva", si legge nella nota diffusa dai carabinieri del comando provinciale di Roma.