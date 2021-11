La denuncia di Fabrizio: “Lasciato alla fermata dal bus perché la pedana non si apriva” Fabrizio ha raccontato a Fanpage.it di non aver potuto prendere il bus, perché la pedana era chiusa: “Atac introduca la tecnologia elettrica”.

A cura di Alessia Rabbai

"Sono rimasto alla fermata perché la pedana non si apriva e non sono potuto salire con la carrozzina". Fabrizio Bartoccini ha denunciato a Fanpage.it di non essere riuscito a prendere l'autobus per andare in palestra. Erano le 11.30 di martedì 9 novembre e si trovava alla fermata in attesa di una vettura della linea 350 gestita da Atac – che dalla stazione Nuovo Salario presta servizio fino a Ponte Mammolo – in zona Settebagni-Talenti. Arrivato l'autobus, come accade ogni volta che deve salire un passeggero con mobilità ridotta, il conducente ha fermato il mezzo e, con il motore acceso, è sceso dalla sua postazione per raggiungere la porta per farlo salire. "L'autista mi ha detto ‘la pedana è chiusa e la chiave non c'è' prendi il bus successivo'" spiega Fabrizio, che, nonostante avesse il biglietto, e quindi in diritto di usufruire della corsa al pari degli altri viaggiatori, ha aspettato quarantacinque minuti sotto alla pioggia e ha dovuto così riprogrammare gli impegni della giornata. Esausto e sfiduciato ha chiamato la madre, che lo è andato a prendere. "Atac dovrebbe introdurre la tecnologia elettrica ed autolivellante sui propri mezzi, un sistema già esistente, che consente all'autista di attivarla semplicemente premendo un pulsante, senza doversi alzare e aprirla manualmente".

"Grave che l'autista abbandona la postazione"

Si tratta di una tecnologia che "permette al bus di abbassarsi e alla pedana di regolare la propria pendenza in base alla superficie stradale". La difficoltà e l'impedimento delle pedane manuali sta anche nel fatto che, non potendosi adattare in automatico all'altezza in cui si trova in passeggero, nel caso in cui superino i 45 gradi, possono costituire un pericolo per quest'ultimo. "Una volta stavo tornando dallo stadio, ero sulla pedana per accedere al bus e mi sarei ribaltato se non fosse stato per alcuni tifosi che mi hanno sorretto" ha detto. La tecnologia elettrica inoltre potrebbe costituire una soluzione per i marciapiedi inadatti ad ospitare le carrozzine oppure ostruiti dalle auto in sosta. La cosa più grave, continua Fabrizio, è che per aprire la pedana manuale "l'autista deve abbandonare la sua postazione con la vettura accesa e scendere dal mezzo. Un comportamento che, data la mancanza di controllo, costituisce un potenziale pericolo per i passeggeri".