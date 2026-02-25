roma
La denuncia dell’assessore Luca Blasi: “Fascisti mi hanno minacciato a casa”

L’assessore alla Cultura del III Municipio di Roma Luca Blasi ha denunciato un episodio di minacce. “Fascisti hanno attaccato un adesivo di Forza Nuova alla porta di casa”.
A cura di Alessia Rabbai
L’adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa dell’assessore Luca Blasi
L’adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa dell’assessore Luca Blasi

Minacce dei fascisti davanti alla porta di casa è la denuncia dell'assessore alla Cultura del III Municipio Luca Blasi. L'episodio si è verificato dopo la manifestazione antifascista organzizata in occasione dell'omicidio di Valerio Verbano, giovane militante di Autonomia Operaia ucciso il 22 febbraio 1980 a Roma a 19 anni da un commando neofascista.

L’assessore alla Cultura del III Municipio Luca Blasi
L’assessore alla Cultura del III Municipio Luca Blasi

"Adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa"

"È successo in pieno giorno, mentre stavo pranzando con i miei figli tornati da scuola: qualcuno si è avvicinato alla porta della mia abitazione e ha attaccato un adesivo di Forza Nuova" ha raccontato Blasi. Sulla porta di casa dell'assessore come mostra una o più persone hanno attaccato un adesivo di Fornza Nuova con lo slogan ‘Il domani appartiene a noi'.

"Un messaggio chiaro: non siete al sicuro – prosegue l'assessore – Una minaccia esplicita: sappiamo dove trovarti. Ma non ho paura e non abbiamo paura dei fascisti che ci vengono a intimidire a poche ore dalla straordinaria mobilitazione antifascista in ricordo di Valerio Verbano".

"Non ho paura, tanti messaggi di solidarietà"

"La mia attività politica è alla luce del sole, è radicata nelle lotte per i diritti, nei centri sociali, nello sport popolare e oggi anche nelle istituzioni. Non ho paura e non abbiamo paura perché c’è una intera comunità che in queste ore ci sta dando solidarietà. La destra al governo continua a criminalizzare il dissenso, il conflitto sociale e gli avversari politici, parlando di terrorismo e agitando lo spauracchio della violenza. I risultato è che qualcuno poi prende la propaganda sul serio".

Sono tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza arrivati nelle ore successive all'assessore Blasi per la minaccia fascista ricevuta. David scrive: "Solidarietà e vicinanza assoluta, compagno mio, peraltro gesto francamente codardo". "Sollidarietà Luca" scrivono vari cittadini e cittadine; "Siamo tutti con te, gesto infame".

