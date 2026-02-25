La denuncia dell’assessore Luca Blasi: “Fascisti mi hanno minacciato a casa”

L’adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa dell’assessore Luca Blasi

Minacce dei fascisti davanti alla porta di casa è la denuncia dell'assessore alla Cultura del III Municipio Luca Blasi. L'episodio si è verificato dopo la manifestazione antifascista organzizata in occasione dell'omicidio di Valerio Verbano, giovane militante di Autonomia Operaia ucciso il 22 febbraio 1980 a Roma a 19 anni da un commando neofascista.

L’assessore alla Cultura del III Municipio Luca Blasi

"Adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa"

"È successo in pieno giorno, mentre stavo pranzando con i miei figli tornati da scuola: qualcuno si è avvicinato alla porta della mia abitazione e ha attaccato un adesivo di Forza Nuova" ha raccontato Blasi. Sulla porta di casa dell'assessore come mostra una o più persone hanno attaccato un adesivo di Fornza Nuova con lo slogan ‘Il domani appartiene a noi'.

"Un messaggio chiaro: non siete al sicuro – prosegue l'assessore – Una minaccia esplicita: sappiamo dove trovarti. Ma non ho paura e non abbiamo paura dei fascisti che ci vengono a intimidire a poche ore dalla straordinaria mobilitazione antifascista in ricordo di Valerio Verbano".

"Non ho paura, tanti messaggi di solidarietà"

"La mia attività politica è alla luce del sole, è radicata nelle lotte per i diritti, nei centri sociali, nello sport popolare e oggi anche nelle istituzioni. Non ho paura e non abbiamo paura perché c’è una intera comunità che in queste ore ci sta dando solidarietà. La destra al governo continua a criminalizzare il dissenso, il conflitto sociale e gli avversari politici, parlando di terrorismo e agitando lo spauracchio della violenza. I risultato è che qualcuno poi prende la propaganda sul serio".

Sono tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza arrivati nelle ore successive all'assessore Blasi per la minaccia fascista ricevuta. David scrive: "Solidarietà e vicinanza assoluta, compagno mio, peraltro gesto francamente codardo". "Sollidarietà Luca" scrivono vari cittadini e cittadine; "Siamo tutti con te, gesto infame".