La convince di essere uno 007 e la truffa: finto agente segreto denunciato dalla partner L’uomo convince la donna di essere un agente segreto e di essere in pericolo, così da indurla a fargli bonifici per un totale di 14.000 euro. Ma non c’era nulla di vero.

A cura di Redazione Roma

Si erano incontrati grazie a un'app di incontri ed era una nata una relazione, finita per in un'aula di tribunale con un'accusa di truffa. La vicenda è raccontata dal Corriere della Sera e ha inizio nel settembre del febbraio del 2016, con un'uscita in un ottimo ristorante di pesce a Ostia. La serata va bene e termina in un hotel, poi lui le "confessa" di essere un agente segreto e racconta di dover partire la mattina dopo per una missione di cui non può rilevarle ulteriori dettagli.

Lei ci crede e pochi giorni dopo riceve una telefonata dell'uomo, dice lei di trovarsi in pericolo per via della sua missione egli chiede di accreditargli del denaro. Ovviamente glielo avrebbe restituito tutto appena tornato. Prima sono 350 euro, poi arriva a chiedergli 3000 euro, in tutto tredici bonifici per 14.000 euro in totale. Una vera e propria truffa, perché ovviamente l'uomo non è in pericolo e non è un agente segreto, ma si sta solo approfittando di quella donna evidentemente emotivamente fragile e manipolabile.

Ma per quanto possa essere credulona alla fine la danno capisce che più di qualcosa non torna nel racconto di quell'uomo che si finge misterioso e sempre in missione, ma che sta semplicemente abusando della sua fiducia malriposta. Così prende coraggio e va a denunciarlo, con gli agenti senza parole che battono l'incredibile vicenda che è finita in tribunale. Gli inquirenti hanno appurato che il racconto, almeno per quanto riguarda i bonifici e le ragioni con cui venivano richiesti, è assolutamente vero. Ora bisognerà stabilire se ci sia stato o meno un reato e a farlo dovrà essere un giudice.