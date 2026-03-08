All’esame per la patente con l’auricolare, denunciato 41enne: nell’aula trovato anche un jammer

Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Latina con l'accusa di truffa per aver tentato di barare all'esame della patente. L'uomo è stato sorpreso da un'addetta alla vigilanza mentre svolgeva il quiz con un'auricolare: il quiz è stato immediatamente sospeso, e il 41enne accompagnato dai poliziotti della squadra volante presso gli uffici della polizia, e sottoposto a fotosegnalamento per l'identificazione. All'interno dell'aula è stato trovato anche un jammer, ossia un dispositivo elettronico in grado di disturbare i segnali radio e telefonici.

La vicenda, come detto, è avvenuta a Latina. A capire la truffa è stata un'addetta alla vigilanza: mentre sorvegliava i partecipanti all'esame si è accorta che il 41enne non guardava il monitor del computer sul quale stava effettuando il quiz. Un comportamento strano, che l'ha insospettita, motivo per il quale ha deciso di approfondire. E così ha fatto: l'uomo, sotto le cuffie usate per eseguire l'esame, nascondeva effettivamente un auricolare con il quale probabilmente comunicava con una persona esterna alla struttura, che gli comunicava le risposte. Molto probabilmente il jammer serviva proprio a questo, ossia a disturbare le frequenze in modo da non essere scoperto. L'apparecchio è stato scoperto proprio perché uno dei monitor stava funzionando in modo anomalo, e si è quindi deciso di procedere a un controllo di tutta la sala.

Il 41enne è stato fatto alzare ed è stato portato fuori dalla polizia, che lo ha accompagnato nei suoi uffici per identificarlo. Dopodiché è stato denunciato per truffa. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire se l’uomo abbia agito da solo o se vi siano eventuali complici coinvolti nel tentativo di raggiro.