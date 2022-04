La classifica delle destinazioni più ambite per Pasqua e Pasquetta 2022: Roma al primo posto La classifica delle 15 mete più ambite per le vacanze di Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia e all’estero.

A cura di Enrico Tata

Roma è la destinazione più gettonata in Italia per le vacanze di Pasqua e Pasquetta 2022. Lo rivela una classifica stilata da Holidu, uno dei più grandi motori di ricerca di case ed appartamenti vacanze d'Europa. Tra le trenta mete più ambite ci sono destinazioni italiane, la maggior parte, ma anche qualche località straniera, come Tenerife (al sesto posto) e Fuerteventura, isole Canarie, la sempre splendida Parigi (all'ottavo posto) e Amsterdam. Dietro la Capitale ci sono l'isola d'Elba, al secondo posto, Firenze, al terzo posto, e Napoli, al quarto posto.

Vacanze a Roma a Pasqua: l'affitto di una casa costa in media 170 euro a notte

In media, si legge ancora nel report di Holidu, le vacanze a Roma sono principalmente di coppia, con la propria dolce metà oppure con con un’amica o un amico, mentre il costo medio delle case vacanze è uno dei più alti delle 30 destinazioni menzionati nella classifica. Per la precisione è il settimo più alto e ammonta a 170 euro in media a persona a notte per l'affitto di una casa vacanze nella Capitale per le date 14-19 aprile. Molto più economica, perché fuori stagione, l'isola d'Elba con 90 euro in media. Stesso prezzo, 93 euro, per una notte a Tenerife. La destinazione più cara in Italia è Firenze con ben 188 euro a notte, mentre all'estero la fa da padrona Parigi: ci vogliono addirittura 325 euro in media per l'affitto di una casa per una notte nel periodo delle vacanze di Pasqua 2022.

Pasqua e Pasquetta 2022: la classifica delle mete più ambite

La classifica delle 15 mete più ambite per le vacanze di Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia e all'estero. Qua il link per la classifica completa.

