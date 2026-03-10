La casa di Lucio Dalla a Roma diventa un b&b: quanto costa soggiornare una notte

La casa di Lucio Dalla a Roma.

L'appartamento al civico 7 di vicolo del Buco a Roma, nel quartiere di Trastevere, oggi trova nuova vita. Dopo essere stato casa per Lucio Dalla dal 1980 al 1986, dove il cantautore bolognese ha composto l'album Dalla che include La sera dei Miracoli, l'abitazione diventa un bed and breakfast. Si chiama "Villa Futura" e, dopo una ristrutturazione importante, apre le sue porte ai turisti. A ricordare la permanenza di Dalla, una targa commemorativa apposta anni fa dall'allora sindaca Virginia Raggi e dall'assessore alla Cultura della Capitale Luca Bergamo.

Dormire a casa di Lucio Dalla: il bed and breakfast

Dai toni del bianco e del beige per garantire luminosità, con qualche dettaglio per evidenziare i contrasti, l'appartamento di circa 200 metri quadri è dotato di ogni comfort. Costituito da un ampio salone con zona pranzo, cucina e tre camere da letto con tre letti matrimoniali e uno singolo con bagni privati, con doccia e vasca e aria condizionata indipendente in ogni alloggio, si prepara ad accogliere turisti da ogni parte del mondo (ma al suo interno è vietato fumare).

La struttura, proprio in onore di Dalla, è stata chiamata Villa Futura e il logo sembra ricordare la copertina dell'album Dalla, scritto durante la permanenza a Roma: si tratta, infatti, della sagoma di occhiali e del berretto.

Quanto costa soggiornare dell'appartamento romano di Lucio Dalla

Ma quanto costa alloggiare in quello che è stato l'appartamento di Lucio Dalla? Per farsi un'idea basta visitare il sito della struttura e consultare il calendario. Orientativamente la spesa sembra aggirarsi fra i 500 e i 900 euro a notte, con picchi nei fine settimana e nei prefestivi, come per le notti intorno al 25 aprile e al primo maggio, ma che superano i 1000 euro nel periodo autunnale, fra i più consigliati per visitare una capitale europea come Roma. Un listino che rientra perfettamente in linea con i prezzi della società che gestisce le prenotazioni che si occupa di appartamenti, suite e bed and breakfast di lusso i cui prezzi superano (e anche di migliaia di euro) quelli della casa di Dalla.

Il successo della struttura è già garantito. Come si vede consultando Booking, sono molti gli apprezzamenti dalla posizione strategica al gusto negli arredi e alle comodità all'interno dell'appartamento. Per la maggior parte, almeno al momento, le recensioni sono arrivate in gran parte da turisti stranieri, soprattutto inglesi. "Interessante anche la storia della villa, dimora di un ex artista e cantante! – dice una turista inglese – È nascosta quel tanto che basta perché il rumore della strada non sia un problema", spiega. E chissà che a suo tempo Dalla non l'abbia scelta per lo stesso motivo.