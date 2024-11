video suggerito

La 12enne che ha accoltellato un compagno di classe per aver fatto la "spia" non sarà espulsa Per ora la ragazzina non sarà espulsa dall'istituto di Santa Maria delle Mole alle porte di Roma, ma probabilmente cambierà scuola. Nei prossimi giorni un incontro di tutto il corpo docente con gli studenti.

A cura di Redazione Roma

Per ora l'alunna che ha accoltellato un compagno di classe nella scuola media Vivaldi di Santa Maria delle Mole (una frazione di Marino ai Castelli Romani), non sarà espulsa. La dodicenne ancora non è tornata in classe, e forse i genitori decideranno di cambiarle in ogni caso istituto. L'intera comunità scolastica è sotto choc, preside e docenti non parlano con la stampa e stanno lavorando per spiegare e spiegarsi cosa sia accaduto. Il ragazzo ferito è stato già dimesso dal lunedì pomeriggio e anche lui al momento è rimasto a casa.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro di tutto il corpo docente con gli studenti per riprendere le fila della comunità scolastica, rispondere alle domande e allo smarrimento dei giovanissimi. Queste le decisioni del consiglio d'istituto, prese prima dell'incontro nel pomeriggio di ieri con la famiglia della ragazzina coinvolta.

Si "indaga" anche per capire il contesto in cui è maturato il gravissimo gesto. La 12enne non aveva mai dato segnali particolari a scuola e in famiglia. Timida e introversa, ma senza mai manifestare comportamenti violenti. Era vittima di bullismo? Si sentiva isolata dall'ambiente scolastico? Quello che sembra certo è che non aveva molti amici, ma non sono mai stati registrati casi particolari di angherie nei suoi confronti.

Bisogna ora quindi ora capire anche cosa l'abbia portata a recarsi a scuola con un coltello e a colpire tre volte il compagno di classe, "colpevole" di aver fatto la "spia" con un insegnante, raccontando che la compagna copiava dal cellulare per il compito di grammatica. Subito dopo aver ferito il coetaneo, la minore ha chiamato il 112 raccontando cosa aveva appena fatto. Non è imputabile, avendo meno di dodici anni.