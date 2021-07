"Juno è una cucciola giovane, piena di energia e di entusiasmo. Mi è stata data in stallo dopo che la signora che l'aveva con sé non poteva più tenerla: adesso me ne sto prendendo cura io, ma se non riesco a trovarle una casa per lei si apriranno nuovamente le porte del canile. E sappiamo in questi casi come funziona: rischia di non uscirne mai più". A parlare a Fanpage.it è Valentina, educatrice cinofila che da qualche mese si sta prendendo cura di Juno, una meticcia che, nonostante la giovane età (ha otto mesi), ne ha davvero passate troppe. A due mesi è stata adottata in un canile del Molise da una signora che l'adorava: l'ha portata a Roma, cercando di darle la vita migliore possibile. Purtroppo qualcosa è andato storto: alcuni addestratori cui la donna si era rivolta l'hanno mal consigliata, e qualcosa tra lei e la cucciola si è rotto. Non riuscendo più a gestirla, l'ha affidata a Valentina, che ora se ne sta prendendo cura. L'obiettivo è trovare per lei un'adozione, una famiglia che sappia prendersene cura e che le faccia vivere esperienze indimenticabili.

Come fare per adottare Juno

"Juno è perfetta con gli altri cani e socievole con le persone – spiega Valentina – È un cane adorabile, che però mostra qualche diffidenza nei confronti delle nuove situazioni. E per questo rischia di non essere capita". Juno ora si trova a Montelibretti, ma non è raro vederla in giro anche per Roma con una bella bandana gialla e una scritta: "Cerco casa". Il tempo per lei si sta accorciando e il rischio di rientrare in canile è sempre più concreto. Ma dopo aver assaporato la vita fuori da una gabbia, Juno potrebbe non reggere a un'esistenza di questo tipo, ristretta per sempre tra le fredde mura di un box. "Chi fosse seriamente interessato a lei può contattarmi al 3452403313 o scrivere una mail a info.doralapeste@gmail.com con una descrizione della situazione in cui vorreste inserire la piccola e per ricevere il questionario conoscitivo. Aiutiamo Juno a trovare casa, e la sua famiglia per sempre".