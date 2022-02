Ita dedica un Airbus 330 a Francesco Totti: il nome dell’ex capitano della Roma tra i cieli La nuova compagnia Ita Airways ha dedicato un Airbus 330 della sua flotta a Francesco Totti. La bandiera della Roma è il settimo simbolo dello sport italiano a essere scelto per volare su una carlinga di un areo, come Pietro Mennea, Paolo Rossi, Bartali e altri ancora.

A cura di Redazione Roma

Il nome di Francesco Totti ora volerà nei cieli da un aeroporto all'altro, grazie alla Ita Airways. La compagnia azzurra nata da Alitalia ha deciso infatti di dedicare un Airbus 330 al campione del calcio italiano e bandiera giallorossa. Non è il primo aereo della flotta di Ita dedicato a un campione dello sport italiano. Due A319 sono stati dedicati ai miti del ciclismo e dell'atletica Gino Bartali e Pietro Mennea, mentre dei modelli A320 portano il nome di Paolo Rossi e Sara Simeoni, e un altro A330 è stato dedicato a Tazio Nuvolari, pioniere della guida sportiva.

È il risultato di un sondaggio lanciato sui social dalla compagnia area, una campagna dal titolo "Naming Azzurri" che ha chiamato i clienti a scegliere i nomi dei simboli dello sport italiano da far volare nei cieli. E il nome di Totti è l'ennesimo riconoscimento a un giocatore di calcio che è stato si la bandiera della Roma, ma anche una figura amata e che ha fatto divertire fuori e dentro il campo tutta la Penisola al di là della fede calcistica.

Ieri Francesco Totti è stato ospite di C'è Posta Per Te di Maria De Filippi. Al centro da una settimana delle pagine di gossip per la presunta fine della sua storia con Ilary Blasi e ilflirt con un'altra donna, Noemi Bocchi. Voci messe a tacere dai diretti interessati. Ieri Totti ha incontrato nello studio Mediaset i genitori di un'altra Noemi, una ragazza di ventuno anni che ha voluto fare questo regalo alla mamma e al papà tifosissimi della Roma. Diventata mamma a 16 anni, ha cresciuto il suo bambino proprio grazie al sostegno dei genitori che non hanno mai smesso di sostenerla. Intanto Ilary Blasi ha fatto sapere con un post su Instragram, che da casa stava seguendo il suo Francesco.