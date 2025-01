Investito mentre va a prendere il nipote all’asilo, muore in ospedale dopo giorni d’agonia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È morto dopo sei giorni d'agonia Aldo Bruni, il settantenne investito da un'auto, mentre andava a prendere il nipote all'asilo. L'incidente è avvenuto nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone, martedì 7 gennaio scorso. L'anziano ha lottato tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale San Camillo a Roma, dove si trovava ricoverato in gravissime condizioni. Il suo quadro clinico è precipitato fino al decesso. Appresa la drammatica notizia della sua scomparsa, la comunità che aspettava con apprensione che si riprendesse, si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Aldo Bruni stava andando a prendere il nipote a scuola

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, che hanno portato alla sua scomparsa, Aldo Bruni si trovava in strada e stava camminando diretto verso l'asilo frequentato da suo nipote, perché doveva andarlo a prendere, per riportarlo a casa. Stava attraversando sulle strisce pendonali quando una macchina lo ha investito. La conducente in un primo momento si è fermata, poi si è rimessa al volante e se n'è andata. Il personale sanitario ha soccorso e trasportato l'anziano in ospedale, dove ha ricevuto le cure mediche ed è stato ricoverato.

Rintracciata l'automobilista

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto i rilievi scientifici sul luogo del sinistro e hanno dato il via alle indagini per risalire all'identità dell'automobilista. Ad aiutare i militari sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, che hanno ripreso la targa e hanno rintracciato la donna. Si tratta di una quarantatreenne, che rischia di essere indagata per omissione di soccorso e omicidio stradale.