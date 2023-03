Investito da un trattore mentre lavora nell’azienda di famiglia: morto il 27enne Francesco Mansutti Nella mattina di giovedì 16 marzo era andato nell’azienda di famiglia a lavorare. Travolto da un trattore, è morto sul colpo: si chiamava Francesco Mansutti e aveva 26 anni.

A cura di Beatrice Tominic

La tragedia è avvenuta nella mattina di giovedì 16 marzo, all'interno dell'azienda di famiglia, una ditta che si occupa di mangimi all'ingrosso che ha sede lungo la via Appia, a Cisterna di Latina.

Stava lavorando, quando è stato investito da uno dei mezzi aziendali, secondo le prime ricostruzioni un trattore che stava effettuando una manovra in retromarcia. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi del 118 e un'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano gravissime e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Si chiamava Francesco Mansutti e aveva 26 anni. Questa mattina stava lavorando nella ditta di famiglia quando è stato travolto dal mezzo. Sul luogo sono presto arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Chi era Francesco Mansutti investito da un trattore a Cisterna

Dopo aver frequentato il liceo classico dove era stato anche rappresentate di istituto, Francesco si era iscritto all'università: frequentava la Luiss, a Roma. Era appassionato di sport e aveva praticato per molto tempo il basket, arrivando a giocare anche nella squadra romana del SPO San Paolo Ostiense. Figlio della proprietaria dell'azienda e di un noto commercialista di Cisterna, era nipote di Maurizio Mansutti, ex sindaco ed ex consigliere comunale di Latina.

Moltissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza: dalle istituzioni, dagli amici e anche dagli avversari nel campo di pallacanestro. "Voleva sempre migliorarsi e per questo giocava uno contro uno con quelli più grandi di due o tre anni", ha scritto sui social uno di loro, ricordandolo. "Gli ultimi minuti di una partita , i tuoi ultimi minuti", ha aggiunto un suo compagno di squadra, il Virtus Basket Pontinia. Anche il team ha condiviso un messaggio di addio per Francesco: "Un amico, un compagno, una fonte di gioia e di ispirazione".

Molte le altre squadre, rivali in campo, che hanno fatto eco, come l'Atletica Lepina, il Sabaudia Pallacanestro, il Nuova Futura ASD, il Fortitudo Cisterna, fino ad arrivare al messaggio del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Pallacanestro: "Una di quelle notizie che non vorremmo mai leggere".

Molti sono stati anche i messaggi arrivati da profili istituzionali arrivati in vicinanza alla famiglia di Francesco, a partire dall'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, che lo ha definito "un'eccellenza negli studi, nello sport e, da qualche tempo, nel mondo del lavoro". Ma, ancora, da parte del Pd di Latina, del consigliere regionale Angelo Tripodi (Lega), del Circolo Cittadino Latina Sante Palumbo e dalle amministrazioni comunali di Pontinia, dove giocava e di Cisterna di Latina, dove ha perso la vita. "In questo momento di dolore – scrivono – qualsiasi parola risuona inutile".