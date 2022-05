Investito da un camion mentre attraversa via Tiburtina, pedone in gravissime condizioni L’uomo è stato trasportato con l’eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto la polizia locale di Guidonia.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato investito da un camion poco prima delle 13 su via Tiburtina, nel comune di Guidonia Montecelio. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportarlo d'urgenza in ospedale. L'uomo è adesso ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Il conducente del camion che l'ha investito si è fermato a prestare soccorso . L'uomo viaggiava in direzione della capitale quando ha investito l'uomo al chilometro 20 della Tiburtina, mentre attraversava la strada. Come da prassi, sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe: esami che, in caso d'incidente stradale, sono la prassi per verificare eventuali responsabilità.

Incidente su via Tiburtina, indaga la polizia locale

Sul posto, la polizia locale di Guidonia, con il compito di effettuare i rilievi. La dinamica dell'incidente non è ancora molto chiara: dalle prime informazioni sembra che l'uomo stesse attraversando la strada, ma non si sa ancora se fosse sulle strisce o in un punto poco visibile, che non hanno consentito al conducente del camion di vederlo in tempo. Al vaglio anche la velocità alla quale procedeva l'autista del mezzo.