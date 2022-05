Investita mentre attraversa la strada per andare al supermercato: grave una donna di 94 anni A investire la signora una donna di 42 anni residente ad Albano Laziale. Sull’incidente indagano i carabinieri di Cecchina.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 94 anni è stata investita da un'auto su via Nettunense, ai Castelli Romani. L'incidente è avvenuto ieri mattina all'altezza del chilometro 6+500, nel comune di Ariccia. La signora è stata portata in gravi condizioni in ospedale con vari traumi in tutto il corpo, dove è ancora ricoverata. Secondo le prime informazioni, la prognosi della 94enne sarebbe ancora riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cecchina, che hanno svolto gli accertamenti del caso e sequestrato l'auto coinvolta nell'incidente, una Ford Ka guidata da una donna di 42 anni residente ad Albano Laziale, come la signora investita. Lesioni personali gravi, il capo d'accusa riportato sull'informativa dei carabinieri. Sarà adesso la Procura a decidere come procedere.

Anziana investita su via Nettunense: sequestrata l'auto

La donna alla guida della Ford Ka è risultata negativa ai test di rito per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono svolti da prassi ogni volta che si verificano incidenti così gravi. La macchina, inoltre, aveva tutti i documenti in regola. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri: a quanto si apprende, la 94enne stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando è stata investita dall'auto, che l'ha fatta cadere rovinosamente a terra. A chiamare i soccorsi è stata la conducente dell'auto, in forte stato di shock per quanto accaduto. Subito sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato l'anziana e l'hanno portata d'urgenza all'ospedale dei Castelli, dove è stata presa in carico dai medici.