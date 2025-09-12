Investita e incastrata sotto a un camion, donna estratta dai vigili del fuoco e soccorsa in codice rosso

I vigili del fuoco sono intervenuti in via di Tor Vergata a Roma per estrarre una donna da sotto un camion, che l’ha investita. Soccorsa, è stata trasportata con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale. È in prognosi riservata.

I vigili del fuoco al lavoro in via di Tor Vergata

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via di Tor Vergata a Roma nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 settembre. Un camion l'ha travolta, mentre camminava per strada, ferendola gravemente. La donna a seguito dell'incidente ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Estratta dal mezzo sotto al quale è rimasta incastrata, è stata affidata al personale sanitario, che l'ha traportata con l'ambulanza con codice rosso in ospedale. È ricoverata con prognosi riservata.

Secondo quanto ricostrito finora al momento dei fatti erano circa le ore 11.30. La donna stava camminando in strada tra via di Tor Vergata e via Schiavonetti, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un camion l'ha investita all'altezza dell'incrocio via Jens Johannes Jorgensen. Si tratta di un mezzo del tipo "4 assi da cava". L'incidente è avvenuto davanti ai passanti, che hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'interevento urgente di un'ambulanza, per una donna rimasta coinvolta in un incidente, le cui condizioni sembravano serie.

Per soccorrere la donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Roma. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale, sul posto sono intervenute le squadre 10A, il Carro Fiamma 10, l'Autogru 10 e il Carro Sollevamenti. I pompieri hanno lavorato con delicatezza, per liberare la donna dal mezzo pesante, per poi affidarla alle cure del personale sanitario, nel frattempo giunto con l'ambulanza. I paramedici hanno preso in carico la donna, trasportandola in codice rosso al pronto soccorso di Tor Vergata. Arrivata al pronto sococrso è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari. Le sue condizioni di salute sono gravi, fondamentali per la sua ripresa saranno le prossime ore.

Presenti sul posto gli agenti della polzia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo Tuscolano, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, così come eventuali responsabilità a carico del conducente del camion. I vigili urbani, per agevolare le operazioni di soccorso e permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza scongiurando ulteriori incidenti, hanno chiuso temporaneamente via di Tor Vergata da via Gallian a via Schiavonetti in entrambe le direzioni.