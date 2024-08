video suggerito

Investimento ferroviario tra Tivoli e Guidonia: treno travolge e uccide un uomo Tragedia lungo la linea ferroviaria Sulmona-Roma tra Guidonia e Tivoli. Un uomo è morto sabato scorso, investito da un treno.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto investito da un treno lungo la linea ferroviaria Sulmona-Roma. L'incidente sui binari è avvenuto la mattina presto di sabato scorso 10 agosto, lungo i binari che si snodano fra le stazioni di Bagni di Tivoli e Guidonia Montecelio. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione lungo la linea, con la tratta interessata, che è stata temporaneamente interrotta per alcune ore. Per la vittima, della quale non è stata diffusa l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5.30, quando il treno stava transitando lungo la tratta nel territorio della provincia Nord Est di Roma. Il macchinista improvvisamente si è ritrovato di fronte l'uomo sui binari e non è riuscito a fermare in tempo il treno per evitare l'impatto. Il convoglio lo ha travolto, uccidendolo praticamente sul colpo. A dare l'allarme è stato il conducente del treno, che ha avvisato la Polfer e chiesto l'intervento dei mezzi di soccorso. Sul luogo dell'investimento è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per la vittima, se non accertarne il decesso.

Presenti gli agenti della polizia ferroviaria e della Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Una volta rimossa dai binari la circolazione è tornata progressivamente alla normalità lungo l'intera linea e i treni hanno ripreso a circolare.