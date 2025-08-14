Investì il vigile Daniele Virgili sulla Tiburtina: chiesto il processo per il carabiniere Francesco Cabras

Daniele Virgili

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Cabras, il carabiniere 47enne che lo scorso 7 novembre 2024 ha travolto su via Tiburtina un gruppo di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. A causa di quell'incidente, i medici hanno dovuto amputare la gamba al 26enne Daniele Virgili, assunto dal corpo solo qualche settimana prima. Secondo quanto accertato nell'immediatezza del sinistro, Cabras aveva in corpo un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti di legge. Insomma, era pesantemente ubriaco. Non solo: il 48enne, che è stato poi sospeso dal suo incarico al Ros, avrebbe anche insultato gli agenti presenti con frasi come ‘sono del Ros, e non mi potete fare niente…adesso arrivano i miei colleghi e sono affari vostri' e ‘tutto ‘sto casino solo perché sono vostri colleghi, altrimenti non facevate un cazzo'.

Daniele Virgili ha passato lungo tempo in ospedale dopo l'incidente. Inizialmente si era temuto per la sua vita: il ragazzo era stato portato al San Camillo in condizioni disperate, e non si sapeva se ce l'avrebbe fatta. I medici, per salvargli la vita, gli hanno dovuto amputare una gamba. La degenza è stata molto lunga, e solo dopo diverso tempo Virgili è stato dimesso.

"Mi ha chiamato e chiesto di andare sul posto, dicendomi che stava morendo – lo straziante racconto del fratello di Daniele Virgili nell'immediatezza dell'incidente – Mi ha detto ‘ti voglio bene, sei stato un ottimo fratello ma sto morendo. Non vedo più, non ho più le gambe'. Sono arrivato sulla Tiburtina, gli ho parlato al telefono per non farlo addormentare e gli ho promesso che ci saremmo rivisti, oggi posso dire che ho mantenuto la promessa". Fortunatamente, l'epilogo non è stato dei più tragici e il ragazzo non ha perso la vita.