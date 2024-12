video suggerito

Investì e uccise una donna che attraversava con il suo cane: 20enne condannato per omicidio stradale S. S. ha investito e ucciso lo scorso anno la 69enne Nicolina Vilardo mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al suo cane. Il giudice lo ha condannato a due anni e quattro mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato condannato a due anni e quattro mesi per omicidio stradale S. S., il giovane di vent'anni che il 21 marzo 2023 investì e uccise sulle strisce pedonali una donna con il suo cagnolino. La vittima, Nicolina Vilardo, è morta praticamente sul colpo insieme al suo amico a quattro zampe. Secondo quanto emerso dalle indagini, S. S. ha investito la 69enne perché impegnato a cercare una playlist su Spotify: una distrazione fatale per la donna, che è stata travolta dal 20enne con gli occhi ancora sul cellulare. Nessuna attenuante, anche se le condizioni di quel tratto di strada, soprattutto con la pioggia e con il buio, sono pessime.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena mentre il ragazzo, molto provato, si è scusato con i familiari della vittima.

Era il 12 marzo 2023 quando è avvenuto l'incidente. Nicolina Vilardo stava passeggiando con il suo cagnolino in via Esperia Sperani, in zona Ottavia. Con il semaforo verde ha deciso di attraversare la strada: d'altronde non stava ancora arrivando nessuna auto. Ma dopo qualche secondo, mentre lei era al centro della carreggiata, ecco arrivare S. S. a bordo della sua Smart. Gli occhi sul telefonino, a cercare una playlist su Spotify, e non sulla strada. L'impatto tremendo con la donna e l'animale lo hanno fatto sobbalzare. Sceso immediatamente dall'auto per prestare soccorso, ha chiamato il 118, ma per la donna e l'animale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sono morti praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Oggi, a un anno e mezzo dall'incidente, la condanna per il ragazzo.