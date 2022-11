Investe un pedone e scappa: rintracciato e denunciato il conducente di un bus Ha investito un uomo ferendolo gravemente e non si è fermato a prestare soccorso: rintracciato e denunciato il conducente di un bus.

A cura di Beatrice Tominic

L'autista di autobus è stato denunciato per aver causato un incidente in via del Terminillo a Rieti: l'uomo, che si trovava a bordo del bus, ha investito un pedone senza fermarsi e senza prestare soccorso alla persona ferita. È accaduto qualche giorno fa quando alcune persone hanno segnalato la presenza di una persona a terra dopo essere stata investita da un veicolo.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti di Polizia e il personale sanitario: l'uomo investito è stato immediatamente trasportato ala Pronto Soccorso, dove i medici e gli infermieri hanno riscontrato gravi lesioni alla testa e al tronco. I poliziotti, invece, dopo i primi rilievi, si sono subito messi sulle tracce della persona che lo aveva investito.

L'intervento e la ricerca da parte dei poliziotti

Subito dopo l'incidente, i poliziotti si sono messi sulle tracce del veicolo che aveva investito l'uomo, nonostante la mancanza di qualsiasi descrizione o elemento utile per ritrovarlo. Dopo un'ora dall'incidente, però, un dipendente dell'Azienda Servizi Municipalizzati ha inviato la segnalazione di un mezzo dell'azienda con parabrezza anteriore sfondato e altri danneggiamenti alla carrozzeria, immaginando che potesse essere stato quello il veicolo investitore.

Gli agenti, allora, hanno rintracciato l'autista che si trovava alla guida del mezzo al momento del sinistro. Lo hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria locale e deve rispondere dei reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi. La sua patente di guida sarà ritirata e l'autobus coinvolto nell'incidente posto sotto sequestro.